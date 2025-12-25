  1. Суспільство
Трильйони ультрадрібних часток, що проникають до легень – ТОП найнебезпечніших домашніх приладів

11:12, 25 грудня 2025
Дослідники з Пусанського національного університету виявили серйозне забруднення повітря в квартирах через тостери, аерогрилі та старі фени.
Фото: MOYO
Вчені з Пусанського національного університету встановили, що звичайні побутові прилади можуть стати джерелом небезпечного забруднення повітря в квартирах. Дослідження, опубліковане в Journal of Hazardous Materials, показало, що деякі пристрої виділяють трильйони ультрадрібних часток (UFPs), які легко проникають у глибокі відділи легень.

Найнебезпечнішим приладом виявився звичайний тостер: навіть працюючи порожнім, він виділяє до 1,73 трильйона ультрадрібних часток за хвилину. До списку найбільш «брудних» пристроїв потрапили також аерогрилі — через високу температуру та циркуляцію повітря, а також старі фени з колекторними двигунами постійного струму, які виробляють у 10–100 разів більше часток, ніж сучасні безщіточні моделі.

Ультрадрібні частки настільки малі, що не затримуються у носоглотці і потрапляють безпосередньо в легені. Комп’ютерне моделювання підтвердило, що це особливо небезпечно для дітей, чиї дихальні шляхи значно вужчі.

Окрім механічного пилу, викиди містять важкі метали — мідь, залізо, алюміній та титан. Ці речовини виділяються з нагрівальних елементів та моторів під час тертя або нагрівання. Постійне вдихання такого «коктейлю» підвищує ризик розвитку астми, діабету, серцево-судинних захворювань та хронічних запалень.

Автори дослідження радять під час роботи тостера чи аерогриля обов’язково провітрювати приміщення або вмикати витяжку. При виборі фену варто віддавати перевагу моделям із безщітковими моторами, а тостери слід регулярно очищувати від крихт, що зменшить кількість шкідливих часток.

Дослідники також відзначають, що літні люди, які часто харчуються на самоті, ризикують зіткнутися з погіршенням якості харчування та ослабленням здоров’я, підтвердили висновки аналізу міжнародних досліджень, проведеного Університетом Фліндерса.

