Триллионы ультрамелких частиц, проникающих в легкие – ТОП самых опасных домашних приборов

Ученые из Пусанского национального университета установили, что обычные бытовые приборы могут стать источником опасного загрязнения воздуха в квартирах. Исследование, опубликованное в Journal of Hazardous Materials, показало, что некоторые устройства выделяют триллионы ультрамелких частиц (UFPs), которые легко проникают в глубокие отделы легких.

Самым опасным прибором оказался обычный тостер: даже работая пустым, он выделяет до 1,73 триллиона ультрамелких частиц в минуту. В список самых «грязных» устройств попали также аэрогрили — из-за высокой температуры и циркуляции воздуха, а также старые фены с коллекторными двигателями постоянного тока, которые производят в 10–100 раз больше частиц, чем современные бесщеточные модели.

Ультрамелкие частицы настолько малы, что не задерживаются в носоглотке и попадают непосредственно в легкие. Компьютерное моделирование подтвердило, что это особенно опасно для детей, чьи дыхательные пути значительно уже.

Помимо механической пыли, выбросы содержат тяжелые металлы — медь, железо, алюминий и титан. Эти вещества выделяются из нагревательных элементов и моторов при трении или нагревании. Постоянное вдыхание такого «коктейля» повышает риск развития астмы, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и хронических воспалений.

Авторы исследования советуют во время работы тостера или аэрогриля обязательно проветривать помещение или включать вытяжку. При выборе фена стоит отдавать предпочтение моделям с бесщеточными моторами, а тостеры следует регулярно очищать от крошек, что уменьшит количество вредных частиц.

