Посольства Німеччини, Великої Британії та Франції привітали українців «Щедриком» у метро – відео

У ролику звучить легендарний «Щедрик» у виконанні українських музикантів та дипломатів трьох країн.

Співробітники посольств Німеччини, Великої Британії та Франції підготували спільне відеопривітання для українців з новорічними святами. Відео опубліковано у соцмережах Х дипломатичних представництв.

У створенні ролика брали участь професійні українські музиканти з проєкту Open Opera Ukraine та Національного будинку музики. Зйомки проходили на станції київського метро «Золоті ворота».

«Наші голоси – посольств Німеччини, Франції й Великої Британіїта українських митців – зливаються у «Щедрику» на знак підтримки й солідарності з українцями. Уже понад століття легендарний «Щедрик» українського композитора Миколи Леонтовича звучить у світі як символ Різдва. Ще в 1919 році розливисте багатоголосся підкорило серця Європи, а згодом і Америки, відкривши світу Україну – незалежну націю із власним голосом. І підкорює донині», – повідомили у посольстві Німеччини.

