Посольства Германии, Великобритании и Франции поздравили украинцев «Щедриком» в метро – видео

В ролике звучит легендарный «Щедрик» в исполнении украинских музыкантов и дипломатов трех стран.

Сотрудники посольств Германии, Великобритании и Франции подготовили совместное видеопоздравление для украинцев с новогодними праздниками. Видео опубликовано в соцсетях Х дипломатических представительств.

В создании ролика участвовали профессиональные украинские музыканты из проекта Open Opera Ukraine и Национального дома музыки. Съемки проходили на станции киевского метро «Золотые ворота».

«Наши голоса – посольств Германии, Франции и Великобритании и украинских артистов – сливаются в «Щедрике» в знак поддержки и солидарности с украинцами. Уже более века легендарный «Щедрик» украинского композитора Николая Леонтовича звучит в мире как символ Рождества. Еще в 1919 году разливное многоголосие покорило сердца Европы, а впоследствии и Америки, открыв миру Украину – независимую нацию с собственным голосом. И покоряет по сей день», – сообщили в посольстве Германии.

