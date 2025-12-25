ВККС завершила прийом документів у конкурсах до СОАС та СААС — надійшло 356 заяв

225 заяв надійшло для участі в конкурсі до СОАС та 131 заяв для участі в конкурсі до СААС.

Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, що 23 грудня завершила приймання документів від кандидатів, які мають намір взяти участь у конкурсах на зайняття вакантних посад суддів у Спеціалізованому окружному адміністративному суді та Спеціалізованому апеляційному адміністративному суді, що тривало з 01 грудня 2025 року.

Загалом на розгляд Комісії надійшло 356 заяв, з яких:

225 для участі в конкурсі до СОАС;

131 для участі в конкурсі до СААС;

ВККС також повідомила про такий розподіл зацікавленості:

137 кандидатів претендують на зайняття посади судді виключно в СОАС;

43 кандидата претендують на зайняття посади судді виключно в СААС;

88 кандидатів претендують на зайняття посад суддів в СОАС та СААС одночасно.

«Кількість унікальних учасників, які беруть участь у конкурсах до СОАС та СААС – 268», - додали у Комісії.

