  1. Суд инфо

ВККС завершила прием документов в конкурсах в СОАС и СААС — поступило 356 заявлений

09:05, 25 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
225 заявлений поступило для участия в конкурсе в СОАС и 131 заявление — для участия в конкурсе в СААС.
ВККС завершила прием документов в конкурсах в СОАС и СААС — поступило 356 заявлений
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что 23 декабря завершила прием документов от кандидатов, которые намерены принять участие в конкурсах на занятие вакантных должностей судей в Специализированном окружном административном суде и Специализированном апелляционном административном суде, который продолжался с 01 декабря 2025 года.

Всего на рассмотрение Комиссии поступило 356 заявлений, из которых:

  • 225 — для участия в конкурсе в СОАС;
  • 131 — для участия в конкурсе в СААС.

ВККС также сообщила о следующем распределении заинтересованности:

  • 137 кандидатов претендуют на занятие должности судьи исключительно в СОАС;
  • 43 кандидата претендуют на занятие должности судьи исключительно в СААС;
  • 88 кандидатов претендуют на занятие должностей судей в СОАС и СААС одновременно.

«Количество уникальных участников, которые принимают участие в конкурсах в СОАС и СААС, составляет 268», — добавили в Комиссии.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВККС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нужно ли повышать налоги для ФЛП в Украине: опрос

Судебно-юридическая газета проводит опрос, в котором предлагает выбрать между действующей упрощенной системой налогообложения для ФЛП и повышением налоговой нагрузки.

В Украине усилят ответственность судей Конституционного суда: что предлагает проект закона 14321

Законопроект направлен на повышение прозрачности и открытости суда, расширение процессуальных прав участников конституционного производства и введение четкого механизма дисциплинарной ответственности судей.

Роман Маселко vs дисциплинарный инспектор: палата ВСП отказала в взыскании для судьи Гляня в деле БЭБ

Член ВСП Роман Маселко резко раскритиковал судью Алексея Гляня за игнорирование подсудности в деле БЭБ и предложил применить к нему выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи.

Побил учителя: работник ТЦК должен выплатить 150 тысяч грн морального ущерба

Инцидент произошел во время проверки военно-учетных документов: сотрудник ТЦК, находясь в форме, нанес учителю истории несколько ударов, причинив легкие телесные повреждения.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменениях в УПК относительно ареста имущества

Длительные аресты имущества без подозрений и приговоров могут получить законодательные ограничения — в парламенте инициировали изменения.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]