ВККС завершила прием документов в конкурсах в СОАС и СААС — поступило 356 заявлений

Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что 23 декабря завершила прием документов от кандидатов, которые намерены принять участие в конкурсах на занятие вакантных должностей судей в Специализированном окружном административном суде и Специализированном апелляционном административном суде, который продолжался с 01 декабря 2025 года.

Всего на рассмотрение Комиссии поступило 356 заявлений, из которых:

225 — для участия в конкурсе в СОАС;

131 — для участия в конкурсе в СААС.

ВККС также сообщила о следующем распределении заинтересованности:

137 кандидатов претендуют на занятие должности судьи исключительно в СОАС;

43 кандидата претендуют на занятие должности судьи исключительно в СААС;

88 кандидатов претендуют на занятие должностей судей в СОАС и СААС одновременно.

«Количество уникальных участников, которые принимают участие в конкурсах в СОАС и СААС, составляет 268», — добавили в Комиссии.

