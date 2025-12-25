ВККС завершила прием документов в конкурсах в СОАС и СААС — поступило 356 заявлений
Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что 23 декабря завершила прием документов от кандидатов, которые намерены принять участие в конкурсах на занятие вакантных должностей судей в Специализированном окружном административном суде и Специализированном апелляционном административном суде, который продолжался с 01 декабря 2025 года.
Всего на рассмотрение Комиссии поступило 356 заявлений, из которых:
- 225 — для участия в конкурсе в СОАС;
- 131 — для участия в конкурсе в СААС.
ВККС также сообщила о следующем распределении заинтересованности:
- 137 кандидатов претендуют на занятие должности судьи исключительно в СОАС;
- 43 кандидата претендуют на занятие должности судьи исключительно в СААС;
- 88 кандидатов претендуют на занятие должностей судей в СОАС и СААС одновременно.
«Количество уникальных участников, которые принимают участие в конкурсах в СОАС и СААС, составляет 268», — добавили в Комиссии.
