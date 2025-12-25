  1. В Україні

Травмував поліцейського та втік — у Києві затримали водія, відео

10:54, 25 грудня 2025
Чоловік зачинився в авто, тому співробітники поліції розбили скло, відчинили двері примусово та затримали його.
Травмував поліцейського та втік — у Києві затримали водія, відео
У Києві правоохоронці готують повідомлення про підозру чоловіку, який чинив опір та травмував поліцейського. Про це повідомила столична поліція.

24 грудня у Дарницькому районі столиці правоохоронці зупинили 48-річного водія Mitsubishi, який під час перевірки раптово розпочав рух та здійснив наїзд на поліцейського.

«Поліцейський отримав тілесні ушкодження, а правопорушник поїхав з місця події.

Під час переслідування поліцейські розшукали авто зловмисника на вулиці Каунаській. Керманич не реагував на законні вимоги правоохоронців та зачинився в авто, тож співробітники поліції розбили скло, відчинили двері примусово та затримали чоловіка», - заявили у поліції.

За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України — опір працівнику правоохоронного органу під час виконання ним своїх службових обов’язків. Зловмиснику загрожує до чотирьох років обмеження волі або позбавлення волі на строк до двох років.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
