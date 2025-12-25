  1. В Украине

Травмировал полицейского и скрылся — в Киеве задержали водителя, видео

10:54, 25 декабря 2025
Мужчина заперся в автомобиле, поэтому сотрудники полиции разбили стекло, принудительно открыли двери и задержали его.
В Киеве правоохранители готовят сообщение о подозрении мужчине, который оказывал сопротивление и травмировал полицейского. Об этом сообщила столичная полиция.

24 декабря в Дарницком районе столицы правоохранители остановили 48-летнего водителя Mitsubishi, который во время проверки внезапно начал движение и совершил наезд на полицейского.

«Полицейский получил телесные повреждения, а правонарушитель уехал с места происшествия.

Во время преследования полицейские разыскали автомобиль злоумышленника на улице Каунасской. Водитель не реагировал на законные требования правоохранителей и заперся в автомобиле, поэтому сотрудники полиции разбили стекло, принудительно открыли двери и задержали мужчину», — заявили в полиции.

По указанному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины — сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им своих служебных обязанностей. Злоумышленнику грозит до четырех лет ограничения свободы либо лишение свободы сроком до двух лет.

Национальная полиция Киев

