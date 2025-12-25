ПДВ для ФОПів: у 2027 році обіцяють перехідний період без штрафів

В цей період санкції за помилки в адмініструванні ПДВ планують не застосовувати.

Заступниця міністра фінансів Світлана Воробей та народний депутат, голова підкомітету з питань взаємодії держави та бізнесу Ігор Марчук провели робочу зустріч, присвячену деталям упровадження податку на додану вартість для платників єдиного податку та спрощенню податкового адміністрування.

Під час обговорення сторони зосередилися на необхідності поступового переходу до нових правил, щоб мінімізувати ризики для бізнесу. Зокрема, у Мінфіні повідомили, що 2027 рік розглядатиметься як перехідний період. У цей час планується надати відтермінування для навчання платників податків, створення необхідних цифрових сервісів і їх тестування.

Крім того, на перехідний період передбачають мораторій на застосування санкцій за помилки в адмініструванні ПДВ.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Світлана Воробей зазначила, що під час обговорення було враховано занепокоєння бізнесу щодо можливого блокування податкових накладних та віднесення операцій до ризикових. За її словами, нормативні положення опрацьовуються таким чином, щоб захистити сумлінних підприємців і забезпечити підтвердження податкового кредиту без надмірного тиску.

Мінфін спільно з Державною податковою службою працює над механізмом автоматичної реєстрації платниками ПДВ для ФОП, які за обсягом операцій зобов’язані стати платниками ПДВ. Передбачається відмова від паперових заяв та перехід до автоматичної реєстрації на основі даних податкової звітності та реєстраторів розрахункових операцій.

Також планується для ФОПів, обсяг оподатковуваних операцій яких за останні 12 місяців перевищує нормативний поріг, планують дати період для накопичення податкового кредиту.

Окремо розглядається можливість автоматичного попереднього заповнення декларацій в Електронному кабінеті платника на основі даних РРО, податкових накладних та інших відомостей ДПС. Для ФОП звітний період планують збільшити з місячного до квартального.

Нагадаємо, що опублікований Міністерством фінансів проєкт змін до податкового законодавства, який передбачає обов’язкову реєстрацію платниками ПДВ платників єдиного податку 1, 2 і 3 груп у разі перевищення річного доходу в 1 млн грн. Як кажуть народні депутати, це може призвести до критичних наслідків для малого бізнесу.

За оцінками Мінфіну, реалізація ініціативи охопить близько 628 тисяч фізичних осіб — підприємців і забезпечить додаткові надходження до бюджету в обсязі близько 40 млрд грн. У середньому це, за підрахунками відомства, становитиме понад 60 тис. грн додаткового податкового навантаження на одного ФОП за показниками 2024 року.

Водночас член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна називає такі розрахунки «маніпулятивно заниженими». За її словами, у реальності податкове навантаження буде значно вищим, оскільки ПДВ становить 20% від обороту, а не від прибутку. Якщо ФОП не має вхідного ПДВ — тобто не отримує податкові накладні від постачальників — він буде змушений сплачувати повну суму ПДВ з усього обороту.

