НДС для ФЛП: в 2027 году обещают переходный период без штрафов

Заместитель министра финансов Светлана Воробей и народный депутат, председатель подкомитета по вопросам взаимодействия государства и бизнеса Игорь Марчук провели рабочую встречу, посвященную деталям внедрения налога на добавленную стоимость для плательщиков единого налога и упрощению налогового администрирования.

В ходе обсуждения стороны сосредоточились на необходимости поэтапного перехода к новым правилам, чтобы минимизировать риски для бизнеса. В частности, в Минфине сообщили, что 2027 год будет рассматриваться как переходный период. В это время планируется предоставить отсрочку для обучения налогоплательщиков, создания необходимых цифровых сервисов и их тестирования.

Кроме того, на переходный период предусматривается мораторий на применение санкций за ошибки в администрировании НДС.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Светлана Воробей отметила, что в ходе обсуждения были учтены опасения бизнеса относительно возможной блокировки налоговых накладных и отнесения операций к рисковым. По ее словам, нормативные положения прорабатываются таким образом, чтобы защитить добросовестных предпринимателей и обеспечить подтверждение налогового кредита без чрезмерного давления.

Минфин совместно с Государственной налоговой службой работает над механизмом автоматической регистрации плательщиками НДС для ФЛП, которые по объему операций обязаны стать плательщиками НДС. Предусматривается отказ от бумажных заявлений и переход к автоматической регистрации на основе данных налоговой отчетности и регистраторов расчетных операций.

Также планируется для ФЛП, объем налогооблагаемых операций которых за последние 12 месяцев превысил нормативный порог, предоставить период для накопления налогового кредита.

Отдельно рассматривается возможность автоматического предварительного заполнения деклараций в Электронном кабинете плательщика на основе данных РРО, налоговых накладных и других сведений ГНС. Для ФЛП отчетный период планируют увеличить с месячного до квартального.

Опубликованный Министерством финансов проект изменений в налоговое законодательство, который предусматривает обязательную регистрацию плательщиками НДС плательщиков единого налога 1, 2 и 3 групп в случае превышения годового дохода в 1 млн грн. Как отмечают народные депутаты, это может привести к критическим последствиям для малого бизнеса.

По оценкам Минфина, реализация инициативы затронет около 628 тысяч физических лиц — предпринимателей и обеспечит дополнительные поступления в бюджет в объеме около 40 млрд грн. В среднем это, по расчетам ведомства, составит более 60 тыс. грн дополнительной налоговой нагрузки на одного ФЛП по показателям 2024 года.

В то же время член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина называет такие расчеты «манипулятивно заниженными». По ее словам, в реальности налоговая нагрузка будет значительно выше, поскольку НДС составляет 20% от оборота, а не от прибыли. Если ФЛП не имеет входного НДС — то есть не получает налоговые накладные от поставщиков, — он будет вынужден уплачивать полную сумму НДС со всего оборота.

