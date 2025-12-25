Дорадча група експертів провела письмове оцінювання кандидатів на посаду судді КСУ за квотою Зʼїзду суддів

В письмовому оцінюванні взяли участь кандидати, які отримали оцінку «відповідає» за підсумками етапу оцінювання моральних якостей.

Дорадча група експертів повідомила, що 23 грудня провела письмове оцінювання двох кандидатів на одну посаду судді Конституційного Суду України за квотою Зʼїзду суддів України.

В письмовому оцінюванні взяли участь кандидати, які отримали оцінку «відповідає» за підсумками етапу оцінювання моральних якостей, а саме:

- Олексій КЛИМЕНКО

- Петро САЛЮК

Після виконання завдання кандидати роздрукували та засвідчили підписом свої відповіді у двох примірниках, один з яких залишився в ДГЕ для перевірки, а інший примірник відповіді кандидати залишили собі.

«Дорадча група невідкладно опрацює відповіді та поінформує кандидатів та громадськість щодо того чи є необхідність в проведенні додаткових співбесід з кандидатами в рамках оцінювання рівня компетентності у сфері права.

А також ухвалить рішення щодо відповідності чи невідповідності кожного з цих кандидатів критерію визнаного рівня компетентності в сфері права», - заявила ДГЕ.

