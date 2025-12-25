  1. Суд інфо

Дорадча група експертів провела письмове оцінювання кандидатів на посаду судді КСУ за квотою Зʼїзду суддів

09:24, 25 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В письмовому оцінюванні взяли участь кандидати, які отримали оцінку «відповідає» за підсумками етапу оцінювання моральних якостей.
Дорадча група експертів провела письмове оцінювання кандидатів на посаду судді КСУ за квотою Зʼїзду суддів
Фото: ccu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дорадча група експертів повідомила, що 23 грудня провела письмове оцінювання двох кандидатів на одну посаду судді Конституційного Суду України за квотою Зʼїзду суддів України.

В письмовому оцінюванні взяли участь кандидати, які отримали оцінку «відповідає» за підсумками етапу оцінювання моральних якостей, а саме:

- Олексій КЛИМЕНКО

- Петро САЛЮК

Після виконання завдання кандидати роздрукували та засвідчили підписом свої відповіді у двох примірниках, один з яких залишився в ДГЕ для перевірки, а інший примірник відповіді кандидати залишили собі.

«Дорадча група невідкладно опрацює відповіді та поінформує кандидатів та громадськість щодо того чи є необхідність в проведенні додаткових співбесід з кандидатами в рамках оцінювання рівня компетентності у сфері права.

А також ухвалить рішення щодо відповідності чи невідповідності кожного з цих кандидатів критерію визнаного рівня компетентності в сфері права», - заявила ДГЕ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя КСУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи потрібно підвищувати податки для ФОПів в Україні: опитування

Судово-юридична газета проводить опитування, у якому пропонує обрати між чинною спрощеною системою оподаткування для ФОПів та підвищенням податкового навантаження.

В Україні посилять відповідальність суддів Конституційного суду: що пропонує проєкт закону 14321

Законопроєкт спрямований на підвищення прозорості та відкритості суду, розширення процесуальних прав учасників конституційного провадження та запровадження чіткого механізму дисциплінарної відповідальності суддів.

Роман Маселко vs дисциплінарний інспектор: палата ВРП відмовила у стягненні для судді Гляня у справі БЕБ

Член ВРП Роман Маселко різко розкритикував суддю Олексія Гляня за ігнорування підсудності у справі БЕБ і запропонував застосувати до нього догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу.

Побив учителя: працівник ТЦК має сплатити 150 тисяч грн моральної шкоди

Інцидент стався під час перевірки військово-облікових документів: працівник ТЦК, перебуваючи у формі, завдав учителю історії кілька ударів, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зміни до КПК щодо арешту майна

Тривалі арешти майна без підозр і вироків можуть отримати законодавче обмеження — у парламенті ініціювали зміни КПК.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]