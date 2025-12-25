  1. Суд инфо

Совещательная группа экспертов провела письменное оценивание кандидатов на должность судьи КСУ по квоте Съезда судей

09:24, 25 декабря 2025
В письменном оценивании приняли участие кандидаты, которые получили оценку «соответствует» по итогам этапа оценивания моральных качеств.
Фото: ccu.gov.ua
Совещательная группа экспертов сообщила, что 23 декабря провела письменное оценивание двух кандидатов на одну должность судьи Конституционного Суда Украины по квоте Съезда судей Украины.

В письменном оценивании приняли участие кандидаты, которые получили оценку «соответствует» по итогам этапа оценивания моральных качеств, а именно:

— Алексей КЛИМЕНКО

— Петр САЛЮК

После выполнения задания кандидаты распечатали и удостоверили подписью свои ответы в двух экземплярах, один из которых остался в СГЭ для проверки, а другой экземпляр ответов кандидаты оставили себе.

«Совещательная группа в неотложном порядке обработает ответы и проинформирует кандидатов и общественность о том, есть ли необходимость в проведении дополнительных собеседований с кандидатами в рамках оценивания уровня компетентности в сфере права.

А также примет решение о соответствии либо несоответствии каждого из этих кандидатов критерию признанного уровня компетентности в сфере права», — заявила СГЭ.

судья КСУ

