Совещательная группа экспертов провела письменное оценивание кандидатов на должность судьи КСУ по квоте Съезда судей
Совещательная группа экспертов сообщила, что 23 декабря провела письменное оценивание двух кандидатов на одну должность судьи Конституционного Суда Украины по квоте Съезда судей Украины.
В письменном оценивании приняли участие кандидаты, которые получили оценку «соответствует» по итогам этапа оценивания моральных качеств, а именно:
— Алексей КЛИМЕНКО
— Петр САЛЮК
После выполнения задания кандидаты распечатали и удостоверили подписью свои ответы в двух экземплярах, один из которых остался в СГЭ для проверки, а другой экземпляр ответов кандидаты оставили себе.
«Совещательная группа в неотложном порядке обработает ответы и проинформирует кандидатов и общественность о том, есть ли необходимость в проведении дополнительных собеседований с кандидатами в рамках оценивания уровня компетентности в сфере права.
А также примет решение о соответствии либо несоответствии каждого из этих кандидатов критерию признанного уровня компетентности в сфере права», — заявила СГЭ.
