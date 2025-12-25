  1. Суспільство

SUD.UA вітає з Різдвом Христовим!

07:00, 25 грудня 2025
«Судово-юридична газета» вітає зі світлим святом Різдва Христового!
SUD.UA вітає з Різдвом Христовим!
Шановні читачі «Судово-юридичної газети»!

25 грудня українці відзначають Різдво Христове за новоюліанським календарем. Це свято вважається одним з найбільш визначних свят у церковному календарі.

Редакція вітає вас з Різдвом Христовим — світлим святом надії, миру та оновлення. Нехай у ці святкові дні у ваших домівках панують тепло, злагода і взаєморозуміння, а серця наповнюються вірою в добро та справедливість.

Бажаємо, щоб Різдво принесло натхнення, сили для нових звершень і впевненість у торжестві правди та закону, а у домівки – любов, тепло та затишок.

Дякуємо, що залишаєтеся з «Судово-юридичною газетою», довіряєте нам і читаєте нас. Нехай прийдешній рік буде для вас щедрим на добрі новини та важливі перемоги.

З Різдвом Христовим!

