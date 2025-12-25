SUD.UA поздравляет с Рождеством Христовым!

«Судебно-юридическая газета» поздравляет со светлым праздником Рождества Христова!

Уважаемые читатели «Судебно-юридической газеты»!

25 декабря украинцы отмечают Рождество Христово по новоюлианскому календарю. Этот праздник считается одним из самых значимых в церковном календаре.

Редакция поздравляет вас с Рождеством Христовым — светлым праздником надежды, мира и обновления. Пусть в эти праздничные дни в ваших домах царят тепло, согласие и взаимопонимание, а сердца наполняются верой в добро и справедливость.

Желаем, чтобы Рождество принесло вдохновение, силы для новых свершений и уверенность в торжестве правды и закона, а в дома — любовь, тепло и уют.

Благодарим, что остаетесь с «Судебно-юридической газетой», доверяете нам и читаете нас. Пусть наступающий год будет для вас щедрым на добрые новости и важные победы.

С Рождеством Христовым!

