Брала котів «на перетримку» – взяли під варту жительку Київщини за загибель понад пів сотні тварин

Поліція врятувала 39 котів, проте 51 тварина загинула – підозру оголосили 55-річній місцевій жительці.

У селі Кременище Київської області правоохоронці викрили факт масового жорстокого поводження з тваринами. Під час обшуку в приватному будинку вилучили 39 живих котів та виявили 51 загиблу тварину. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

55-річній жительці Обухівського району повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з тваринами, що призвело до загибелі великої кількості котів. Її дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України.

Жінку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За клопотанням прокурора суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Як раніше повідомлялося, до поліції звернувся зооволонтер, який заявив про неналежні умови утримання тварин в одному з будинків у селі Кременище. Під час огляду правоохоронці виявили десятки котів, які утримувалися у тісних та антисанітарних умовах, без належного догляду.

У результаті було врятовано 39 живих котів. Тварин передали до іншого притулку, де їм надають необхідну допомогу та забезпечують догляд.

Водночас у будинку виявили 51 загиблу тварину. Тіла котів направили до Київської міської лікарні ветеринарної медицини для проведення експертиз і встановлення причин смерті.

За даними слідства, жінка брала безпритульних тварин нібито на перетримку, отримувала від волонтерів корм та інші речі, однак не забезпечувала належного догляду і не шукала тваринам нові родини, що зрештою призвело до їх загибелі.

Досудове розслідування триває. У разі доведення вини в суді жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

