  1. В Україні

Брала котів «на перетримку» – взяли під варту жительку Київщини за загибель понад пів сотні тварин

07:54, 25 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Поліція врятувала 39 котів, проте 51 тварина загинула – підозру оголосили 55-річній місцевій жительці.
Брала котів «на перетримку» – взяли під варту жительку Київщини за загибель понад пів сотні тварин
Фото: press_kobl
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У селі Кременище Київської області правоохоронці викрили факт масового жорстокого поводження з тваринами. Під час обшуку в приватному будинку вилучили 39 живих котів та виявили 51 загиблу тварину. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

55-річній жительці Обухівського району повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з тваринами, що призвело до загибелі великої кількості котів. Її дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України.

Жінку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За клопотанням прокурора суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Як раніше повідомлялося, до поліції звернувся зооволонтер, який заявив про неналежні умови утримання тварин в одному з будинків у селі Кременище. Під час огляду правоохоронці виявили десятки котів, які утримувалися у тісних та антисанітарних умовах, без належного догляду.

У результаті було врятовано 39 живих котів. Тварин передали до іншого притулку, де їм надають необхідну допомогу та забезпечують догляд.

Водночас у будинку виявили 51 загиблу тварину. Тіла котів направили до Київської міської лікарні ветеринарної медицини для проведення експертиз і встановлення причин смерті.

За даними слідства, жінка брала безпритульних тварин нібито на перетримку, отримувала від волонтерів корм та інші речі, однак не забезпечувала належного догляду і не шукала тваринам нові родини, що зрештою призвело до їх загибелі.

Досудове розслідування триває. У разі доведення вини в суді жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура поліція Київська область підозрюваний тварини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи потрібно підвищувати податки для ФОПів в Україні: опитування

Судово-юридична газета проводить опитування, у якому пропонує обрати між чинною спрощеною системою оподаткування для ФОПів та підвищенням податкового навантаження.

В Україні посилять відповідальність суддів Конституційного суду: що пропонує проєкт закону 14321

Законопроєкт спрямований на підвищення прозорості та відкритості суду, розширення процесуальних прав учасників конституційного провадження та запровадження чіткого механізму дисциплінарної відповідальності суддів.

Роман Маселко vs дисциплінарний інспектор: палата ВРП відмовила у стягненні для судді Гляня у справі БЕБ

Член ВРП Роман Маселко різко розкритикував суддю Олексія Гляня за ігнорування підсудності у справі БЕБ і запропонував застосувати до нього догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу.

Побив учителя: працівник ТЦК має сплатити 150 тисяч грн моральної шкоди

Інцидент стався під час перевірки військово-облікових документів: працівник ТЦК, перебуваючи у формі, завдав учителю історії кілька ударів, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зміни до КПК щодо арешту майна

Тривалі арешти майна без підозр і вироків можуть отримати законодавче обмеження — у парламенті ініціювали зміни КПК.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]