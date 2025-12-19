На Київщині виявили понад 50 загиблих тварин на перетримці у мініпритулку – зооволонтери

Зооволонтери вказали, що вдалося врятувати близько 40 виснажених котів та 1 собаку.

На Київщині у селі Кременище виявили понад 50 тіл загиблих тварин, які перебували на перетримці.

Про це повідомили у Kyiv Animal Rescue Group.

У поліції вказали, що наразі правоохоронці працюють на місці події та встановлюють усі обставини інциденту.

Слідчі Обухівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом жорсткого поводження щодо двох і більше тварин (ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

Зооволонтери змогли врятувати 40 котів та 1 собаку, яких розвезли по ветклініках.

