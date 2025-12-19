В Киевской области обнаружили более 50 погибших животных на передержке в миниприюте – зооволонтеры
В Киевской области в селе Кременише обнаружили более 50 тел погибших животных, которые находились на передержке.
Об этом сообщили в Kyiv Animal Rescue Group.
В полиции указали, что в настоящее время правоохранители работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента.
Следователи Обуховского районного управления полиции открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с двумя и более животными (ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается.
Зооволонтеры смогли спасти 40 котов и 1 собаку, которых развезли по ветклиникам.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.