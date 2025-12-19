В Киевской области обнаружили более 50 погибших животных на передержке в миниприюте – зооволонтеры

Зооволонтеры сообщили, что удалось спасти около 40 истощенных котов и 1 собаку.

В Киевской области в селе Кременише обнаружили более 50 тел погибших животных, которые находились на передержке.

Об этом сообщили в Kyiv Animal Rescue Group.

В полиции указали, что в настоящее время правоохранители работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Следователи Обуховского районного управления полиции открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с двумя и более животными (ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается.

Зооволонтеры смогли спасти 40 котов и 1 собаку, которых развезли по ветклиникам.

