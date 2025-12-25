  1. В Украине

Брала кошек «на передержку» – взяли под стражу жительницу Киевской области за гибель более полусотни животных

07:54, 25 декабря 2025
Полиция спасла 39 кошек, однако 51 животное погибло – подозрение объявили 55-летней местной жительнице.
Фото: press_kobl
В селе Кременище Киевской области правоохранители раскрыли факт массового жестокого обращения с животными. Во время обыска в частном доме изъяли 39 живых кошек и обнаружили 51 погибшее животное. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

55-летней жительнице Обуховского района сообщено о подозрении в жестоком обращении с животными, что привело к гибели большого количества кошек. Ее действия квалифицированы по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины.

Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По ходатайству прокурора суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Как ранее сообщалось, в полицию обратился зооволонтер, который заявил о ненадлежащих условиях содержания животных в одном из домов в селе Кременище. Во время осмотра правоохранители обнаружили десятки кошек, которые содержались в тесных и антисанитарных условиях, без надлежащего ухода.

В результате было спасено 39 живых кошек. Животных передали в другой приют, где им оказывают необходимую помощь и обеспечивают уход.

В то же время в доме обнаружили 51 погибшее животное. Тела кошек направили в Киевскую городскую больницу ветеринарной медицины для проведения экспертиз и установления причин смерти.

По данным следствия, женщина брала бездомных животных якобы на передержку, получала от волонтеров корм и другие вещи, однако не обеспечивала надлежащего ухода и не искала животным новые семьи, что в конечном итоге привело к их гибели.

Досудебное расследование продолжается. В случае доказательства вины в суде женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

прокуратура полиция Киевская область подозреваемый животные

