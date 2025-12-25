  1. В Україні

Врегулювання війни РФ проти України можливе протягом 90 днів, – посол США в НАТО Вітакер

08:12, 25 грудня 2025
Метью Вітакер заявив, що США хочуть тиснути на обидві сторони - Україну та Росію - заради того, щоб досягти своєї мети та встановити мир.
Фото: Getty Images
Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що врегулювати війну в Україні та досягти там сталого миру цілком можливо протягом наступних 90 днів. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

За його словами, на нинішньому етапі переговорів за сприяння Білого дому укласти мирну угоду можна буде «протягом найближчих 90 днів». При цьому посол визнав, що хоча Україна страждає від атак росіян по енергетиці, росіяни зазнають не меншої шкоди від українських ударів - мовляв, саме тому війна повинна закінчитися.

«Президент Трамп, я думаю, виходить саме з того, що вбивства мають припинитися. Це безглуздо. Це триває вже чотири роки. Ніхто не отримує жодних стратегічних переваг. І смерть та руйнування просто мають закінчитися», - заявив він.

Також Вітакер додав, що США хочуть тиснути на обидві сторони - Україну та Росію - заради того, щоб досягти своєї мети та встановити мир.

США НАТО Україна

