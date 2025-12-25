Урегулирование войны РФ против Украины возможно в течение 90 дней, — посол США в НАТО Уитакер

Мэттью Уитакер заявил, что США хотят оказывать давление на обе стороны — Украину и Россию — ради того, чтобы достичь своей цели и установить мир.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Посол США в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что урегулировать войну в Украине и достичь там устойчивого мира вполне возможно в течение следующих 90 дней. Об этом он сказал в интервью Fox News.

По его словам, на нынешнем этапе переговоров при содействии Белого дома заключить мирное соглашение можно будет «в течение ближайших 90 дней». При этом посол признал, что хотя Украина страдает от атак россиян по энергетике, россияне несут не меньший ущерб от украинских ударов — мол, именно поэтому война должна закончиться.

«Президент Трамп, я думаю, исходит именно из того, что убийства должны прекратиться. Это бессмысленно. Это продолжается уже четыре года. Никто не получает никаких стратегических преимуществ. И смерть и разрушения просто должны закончиться», — заявил он.

Также Уитакер добавил, что США хотят оказывать давление на обе стороны — Украину и Россию — ради того, чтобы достичь своей цели и установить мир.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.