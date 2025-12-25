  1. В Украине

Урегулирование войны РФ против Украины возможно в течение 90 дней, — посол США в НАТО Уитакер

08:12, 25 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мэттью Уитакер заявил, что США хотят оказывать давление на обе стороны — Украину и Россию — ради того, чтобы достичь своей цели и установить мир.
Урегулирование войны РФ против Украины возможно в течение 90 дней, — посол США в НАТО Уитакер
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Посол США в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что урегулировать войну в Украине и достичь там устойчивого мира вполне возможно в течение следующих 90 дней. Об этом он сказал в интервью Fox News.

По его словам, на нынешнем этапе переговоров при содействии Белого дома заключить мирное соглашение можно будет «в течение ближайших 90 дней». При этом посол признал, что хотя Украина страдает от атак россиян по энергетике, россияне несут не меньший ущерб от украинских ударов — мол, именно поэтому война должна закончиться.

«Президент Трамп, я думаю, исходит именно из того, что убийства должны прекратиться. Это бессмысленно. Это продолжается уже четыре года. Никто не получает никаких стратегических преимуществ. И смерть и разрушения просто должны закончиться», — заявил он.

Также Уитакер добавил, что США хотят оказывать давление на обе стороны — Украину и Россию — ради того, чтобы достичь своей цели и установить мир.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США НАТО Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нужно ли повышать налоги для ФЛП в Украине: опрос

Судебно-юридическая газета проводит опрос, в котором предлагает выбрать между действующей упрощенной системой налогообложения для ФЛП и повышением налоговой нагрузки.

В Украине усилят ответственность судей Конституционного суда: что предлагает проект закона 14321

Законопроект направлен на повышение прозрачности и открытости суда, расширение процессуальных прав участников конституционного производства и введение четкого механизма дисциплинарной ответственности судей.

Роман Маселко vs дисциплинарный инспектор: палата ВСП отказала в взыскании для судьи Гляня в деле БЭБ

Член ВСП Роман Маселко резко раскритиковал судью Алексея Гляня за игнорирование подсудности в деле БЭБ и предложил применить к нему выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи.

Побил учителя: работник ТЦК должен выплатить 150 тысяч грн морального ущерба

Инцидент произошел во время проверки военно-учетных документов: сотрудник ТЦК, находясь в форме, нанес учителю истории несколько ударов, причинив легкие телесные повреждения.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменениях в УПК относительно ареста имущества

Длительные аресты имущества без подозрений и приговоров могут получить законодательные ограничения — в парламенте инициировали изменения.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]