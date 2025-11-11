  1. Публикации
В Раде предлагают упростить вступление ветеранов войны в Национальную полицию

16:00, 11 ноября 2025
В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается изменить порядок отбора кандидатов на службу в Национальную полицию.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 14194, предусматривающий освобождение граждан от прохождения проверки уровня физической подготовки в случае, если они желают поступить на службу в полиции на должности, определенные Министерством внутренних дел. Речь идет, в частности, о тех, кто непосредственно участвовал в антитеррористической операции, мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что изменения направлены на совершенствование процедуры отбора кандидатов, которые получили ранения или заболевания при выполнении служебных обязанностей в зоне боевых действий.

 «Принятие этого закона позволит создать надлежащие условия для трудоустройства ветеранов войны и лиц с особыми заслугами перед государством, эффективно использовать их опыт и компетенции, приобретенные во время службы», — указано в документе.

Национальная полиция Украины, согласно действующему законодательству, является составной частью сектора безопасности и обороны. Она обеспечивает охрану прав и свобод человека, противодействие преступности и поддержание общественной безопасности. Во время военного положения полиция может участвовать в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, а также в выполнении задач территориальной обороны.

Принятие этого закона также связано с необходимостью учитывать изменения в законодательстве о социальном обеспечении ветеранов войны. Теперь ветераны, получившие ранения при защите страны, будут иметь облегченный доступ к работе в полиции, что будет способствовать их социальной интеграции и возвращению к гражданской жизни.

Финансово-экономическое обоснование законопроекта свидетельствует, что его реализация не потребует дополнительных расходов из государственного или местного бюджета. Кроме того, документ не содержит рисков коррупции или дискриминации и не требует общественных консультаций.

Эти изменения являются важным шагом в поддержке ветеранов войны и тех, кто непосредственно участвовал в мероприятиях по защите Украины. Они также соответствуют международным стандартам интеграции ветеранов в гражданскую жизнь и практикам стран-членов ЕС и НАТО.

