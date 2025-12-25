В Киеве Porsche Cayenne врезался в бетонное ограждение — автомобиль перевернулся, фото

От полученных телесных повреждений 25-летний водитель погиб на месте происшествия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве в Святошинском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в полиции, по предварительным данным, около 14:40 водитель автомобиля Porsche Cayenne, двигаясь по Берестейскому проспекту, врезался в бетонное ограждение. В результате столкновения транспортное средство перевернулось.

От полученных телесных повреждений 25-летний водитель погиб на месте происшествия.

В настоящее время механизм и причины автопроисшествия устанавливаются.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.