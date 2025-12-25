  1. В Україні

У Києві Porsche Cayenne влетів у бетонну огорожу – авто перекинулося, фото

07:18, 25 грудня 2025
Від отриманих тілесних ушкоджень 25-річний водій загинув на місці події.
У Києві Porsche Cayenne влетів у бетонну огорожу – авто перекинулося, фото
У Києві у Святошинському районі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомили у поліції за попередніми даними, близько 14:40 водій автомобіля Porsche Cayenne, рухаючись Берестейським проспектом, врізався в бетонну огорожу. Унаслідок зіткнення транспортний засіб перекинувся.

Від отриманих тілесних ушкоджень 25-річний водій загинув на місці події.

Наразі механізм і причини автопригоди встановлюються.

поліція ДТП Київ

