У Києві Porsche Cayenne влетів у бетонну огорожу – авто перекинулося, фото

У Києві у Святошинському районі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомили у поліції за попередніми даними, близько 14:40 водій автомобіля Porsche Cayenne, рухаючись Берестейським проспектом, врізався в бетонну огорожу. Унаслідок зіткнення транспортний засіб перекинувся.

Від отриманих тілесних ушкоджень 25-річний водій загинув на місці події.

Наразі механізм і причини автопригоди встановлюються.

