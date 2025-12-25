Макрон анонсировал переговоры в Париже по гарантиям безопасности для Украины

Эммануэль Макрон сообщил, что следующий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Украины стартует уже в начале 2026 года.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что коалиция желающих начнет следующий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Украины в январе 2026 года. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

По его словам, 24 декабря он провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте, в ходе которого обсудили развитие инициатив «коалиции желающих» и усиление обороноспособности Украины.

Макрон подчеркнул, что следующий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Украины стартует уже в начале 2026 года.

«Начиная с января в Париже, мы продолжим работу, начатую в этих рамках, чтобы обеспечить Украине надежные гарантии безопасности, что является предпосылкой для прочного и длительного мира», — сказал он.

Напомним, посол США в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что урегулировать войну в Украине и достичь там устойчивого мира вполне возможно в течение следующих 90 дней.

