  1. В Україні

Макрон анонсував переговори в Парижі щодо гарантій безпеки для України

09:06, 25 грудня 2025
Еммануель Макрон повідомив, що наступний раунд переговорів щодо гарантій безпеки для України стартує вже на початку 2026 року.
Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що коаліція охочих почне наступний раунд переговорів щодо безпекових гарантій для України в січні 2026 року. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

За його словами, 24 грудня він провів розмову з генсеком НАТО Марком Рютте, під час якої обговорили розвиток ініціатив «коаліції охочих» та посилення обороноздатності України.

Макрон підкреслив, що наступний раунд переговорів щодо гарантій безпеки для України стартує вже на початку 2026 року.

«Починаючи з січня в Парижі, ми продовжимо роботу, розпочату в цих рамках, щоб забезпечити Україні надійні гарантії безпеки, що є передумовою для міцного та тривалого миру», -  сказав він.

Нагадаємо, посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що врегулювати війну в Україні та досягти там сталого миру цілком можливо протягом наступних 90 днів.

Україна війна Франція Емманюель Макрон

