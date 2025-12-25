  1. Общество

Какой будет погода на Рождество и где ударят морозы — прогноз синоптиков

08:30, 25 декабря 2025
Холодную погоду на Рождество без осадков будет определять поле высокого давления от антициклона с центром над Северным морем и холодная воздушная масса с севера.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 25 декабря украинцы отмечают Рождество Христово по новоюлианскому календарю.

Погода в этот день в Украине прогнозируется облачная, без осадков. Об этом сообщил «Украинский гидрометеорологический центр».

«Хотя похолодание и принесет мороз, атмосфера на праздники может стать еще приятнее благодаря прояснениям и солнечным лучам, которые иногда будут появляться среди зимней погоды», — говорят синоптики.

Днем температура воздуха будет составлять -1…-6 °C. В Закарпатье и в Крыму днем будет от -1 °C до +4 °C.

В Киевской области и Киеве днем будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Температура по области днем -1…-6 °C. В столице прогнозируют -2…-4 °C.

прогноз погоды погода

