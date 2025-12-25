Якою буде погода на Різдво та де вдарять морози — прогноз синоптиків

Холодну погоду на Різдво без опадів визначатиме поле високого тиску від антициклону з центром над Північним морем та холодна повітряна маса із півночі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 25 грудня українці відзначають Різдво Христове за новоюліанським календарем.

Погода у цей день в Україні прогнозується хмарна погода без опадів. Про це повідомив «Український гідрометеорологічний центр».

Зазначається, що холодну погоду без опадів визначатиме поле високого тиску від антициклону з центром над Північним морем та холодна повітряна маса із півночі.

«Хоча похолодання і принесе мороз, атмосфера на свята може стати ще приємнішою завдяки проясненням та сонячним промінцям, які іноді з’являтимуться серед зимової погоди», — кажуть синоптики.

Вдень температура повітря становитиме -1…6°С. На Закарпатті та в Криму вдень буде від -1°С до +4°С.

У Київській області та Києві вдень буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вдень -1…6°С. У столиці прогнозують -2…4°С.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.