В Одессе из-за аварийных отключений предупреждают о перебоях с водой
08:48, 25 декабря 2025
В Одессе возможны перебои с водоснабжением.
В Киевском районе Одессы и жилом массиве «Черемушки» возможны временные перебои с водоснабжением из-за аварийного отключения электроэнергии.
Об этом сообщили в местном водоканале.
Энергетические службы уже проводят работы по восстановлению электроснабжения. После его восстановления подача воды будет стабилизирована.
