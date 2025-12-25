В Одессе из-за аварийных отключений предупреждают о перебоях с водой

В Одессе возможны перебои с водоснабжением.

В Киевском районе Одессы и жилом массиве «Черемушки» возможны временные перебои с водоснабжением из-за аварийного отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в местном водоканале.

Энергетические службы уже проводят работы по восстановлению электроснабжения. После его восстановления подача воды будет стабилизирована.

