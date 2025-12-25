В Одесі через аварійні відключення попереджають про перебої з водою

В Одесі можливі перебої з водопостачанням.

У Київському районі Одеси та житловому масиві «Черемушки» можливі тимчасові перебої з водопостачанням через аварійне відключення електроенергії.

Про це повідомили у місцевому водоканалі.

Енергетичні служби вже проводять роботи з відновлення електропостачання. Після його відновлення подача води буде стабілізована.

