У Києві змінять маршрути трамваїв через ремонт на Кирилівській

З 17 до 21 листопада трамваї №№ 11, 12, 16, 19 курсуватимуть за скороченими маршрутами, запустять автобус 19-Т.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із 17 до 21 листопада 2025 року в Києві через ремонт трамвайних колій на вулиці Кирилівській зміняться маршрути трамваїв №№ 11, 12, 16 і 19. Про це повідомили в КМДА.

Щодня з 10:00 до 17:00, на період ремонтних робіт, трамваї курсуватимуть так:

маршрути №№ 11, 12, 16 — від вулиці Йорданської, Пущі-Водиці та станції метро «Героїв Дніпра» до вулиці Семена Скляренка;

маршрут № 19 — від Контрактової площі до зупинки «Стадіон «Спартак».

Для перевезення пасажирів від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка організують тимчасовий автобусний маршрут № 19-Т за маршрутом:

від вулиці Спаської через вулиці Межигірську, Щекавицьку, Костянтинівську, Оленівську, Кирилівську, Сирецьку, Семена Скляренка, Автозаводську, Полярну до площі Тараса Шевченка;

у зворотному напрямку — від вулиці Полярної через вулиці Автозаводську, Семена Скляренка, Сирецьку, Кирилівську, Щекавицьку, Костянтинівську, Спаську до Контрактової площі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.