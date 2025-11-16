  1. В Україні

У Києві змінять маршрути трамваїв через ремонт на Кирилівській

22:00, 16 листопада 2025
З 17 до 21 листопада трамваї №№ 11, 12, 16, 19 курсуватимуть за скороченими маршрутами, запустять автобус 19-Т.
У Києві змінять маршрути трамваїв через ремонт на Кирилівській
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із 17 до 21 листопада 2025 року в Києві через ремонт трамвайних колій на вулиці Кирилівській зміняться маршрути трамваїв №№ 11, 12, 16 і 19. Про це повідомили в КМДА.

Щодня з 10:00 до 17:00, на період ремонтних робіт, трамваї курсуватимуть так:

  • маршрути №№ 11, 12, 16 — від вулиці Йорданської, Пущі-Водиці та станції метро «Героїв Дніпра» до вулиці Семена Скляренка;
  • маршрут № 19 — від Контрактової площі до зупинки «Стадіон «Спартак».

Для перевезення пасажирів від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка організують тимчасовий автобусний маршрут № 19-Т за маршрутом:

  • від вулиці Спаської через вулиці Межигірську, Щекавицьку, Костянтинівську, Оленівську, Кирилівську, Сирецьку, Семена Скляренка, Автозаводську, Полярну до площі Тараса Шевченка;
  • у зворотному напрямку — від вулиці Полярної через вулиці Автозаводську, Семена Скляренка, Сирецьку, Кирилівську, Щекавицьку, Костянтинівську, Спаську до Контрактової площі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ транспорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

Свобода совісті у воєнний час: як суди формують практику релігійної відмови від мобілізації

На Полтавщині свідка Єгови виправдали, а на Закарпатті – засудили до трьох років ув’язнення.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

У Раді пропонують спростити вступ ветеранів війни до Національної поліції

В парламенті зареєстрували законопроєкт, яким пропонується змінити порядок відбору кандидатів на службу в Національну поліцію.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]