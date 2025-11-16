  1. В Украине

В Киеве изменят маршруты трамваев из-за ремонта на Кирилловской

22:00, 16 ноября 2025
С 17 по 21 ноября трамваи №№ 11, 12, 16, 19 будут курсировать по сокращенным маршрутам, запустят автобус 19-Т.
В Киеве изменят маршруты трамваев из-за ремонта на Кирилловской
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 17 по 21 ноября 2025 года в Киеве из-за ремонта трамвайных путей на улице Кирилловской изменятся маршруты трамваев №№ 11, 12, 16 и 19. Об этом сообщили в КГГА.

Ежедневно с 10:00 до 17:00, на период ремонтных работ, трамваи будут курсировать так:

  • маршруты №№ 11, 12, 16 — от улицы Иорданской, Пущи-Водицы и станции метро «Героев Днепра» до улицы Семена Скляренко;
  • маршрут № 19 — от Контрактовой площади до остановки «Стадион «Спартак».

Для перевозки пассажиров от Контрактовой площади до площади Тараса Шевченко организуют временный автобусный маршрут № 19-Т по маршруту:

  • от улицы Спасской через улицы Межигорскую, Щекавицкую, Константиновскую, Оленевскую, Кирилловскую, Сырецкую, Семена Скляренко, Автозаводскую, Полярную до площади Тараса Шевченко;
  • в обратном направлении — от улицы Полярной через улицы Автозаводскую, Семена Скляренко, Сырецкую, Кирилловскую, Щекавицкую, Константиновскую, Спасскую до Контрактовой площади.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев транспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

Свобода совести в военное время: как суды формируют практику религиозного отказа от мобилизации

На Полтавщине свидетеля Иеговы оправдали, а на Закарпатье – приговорили к трем годам лишения свободы.

Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Моббинг на публичной службе: Верховный Суд закрыл гражданское производство по иску львовской юристки

КГС ВС признал, что жалоба на систематическое травлю (моббинг) от главы общины касается прохождения публичной службы, поэтому подлежит рассмотрению в административных судах.

В Раде предлагают упростить вступление ветеранов войны в Национальную полицию

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается изменить порядок отбора кандидатов на службу в Национальную полицию.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]