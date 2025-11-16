В Киеве изменят маршруты трамваев из-за ремонта на Кирилловской

С 17 по 21 ноября трамваи №№ 11, 12, 16, 19 будут курсировать по сокращенным маршрутам, запустят автобус 19-Т.

С 17 по 21 ноября 2025 года в Киеве из-за ремонта трамвайных путей на улице Кирилловской изменятся маршруты трамваев №№ 11, 12, 16 и 19. Об этом сообщили в КГГА.

Ежедневно с 10:00 до 17:00, на период ремонтных работ, трамваи будут курсировать так:

маршруты №№ 11, 12, 16 — от улицы Иорданской, Пущи-Водицы и станции метро «Героев Днепра» до улицы Семена Скляренко;

маршрут № 19 — от Контрактовой площади до остановки «Стадион «Спартак».

Для перевозки пассажиров от Контрактовой площади до площади Тараса Шевченко организуют временный автобусный маршрут № 19-Т по маршруту:

от улицы Спасской через улицы Межигорскую, Щекавицкую, Константиновскую, Оленевскую, Кирилловскую, Сырецкую, Семена Скляренко, Автозаводскую, Полярную до площади Тараса Шевченко;

в обратном направлении — от улицы Полярной через улицы Автозаводскую, Семена Скляренко, Сырецкую, Кирилловскую, Щекавицкую, Константиновскую, Спасскую до Контрактовой площади.

