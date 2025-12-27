Как оформить компенсацию за поврежденное жилье во время обстрелов – объяснение

Украинцы могут получить выплаты или жилищный сертификат через еВосстановление и международный Реестр убытков.

Ночью российские силы выпустили почти 500 дронов и 40 ракет, нанося удары по населенным пунктам и энергетической инфраструктуре, чтобы оставить украинцев без света. Если ваше жилье пострадало от обстрела, подать заявление на компенсацию или жилищный сертификат можно через сервис еВосстановление в приложении Дия или в ЦНАПе. Об этом напомнили в Дия.

Порядок действий:

Фиксируете повреждения в ЦНАПе или через Дия — Сервисы — еВосстановление. Подаете заявление. Ожидаете решения. Получаете компенсацию или жилищный сертификат.

Кроме того, рекомендуется подать информацию о потерях в международный Реестр убытков в Гааге, чтобы задокументировать разрушения и убытки для мирового сообщества. Сюда можно сообщать о:

смерти близкого члена семьи,

серьезных телесных повреждениях,

повреждении или уничтожении жилья,

повреждении или уничтожении нежилого недвижимого имущества,

потере жилья или места проживания.

