Как оформить компенсацию за поврежденное жилье во время обстрелов – объяснение

15:41, 27 декабря 2025
Украинцы могут получить выплаты или жилищный сертификат через еВосстановление и международный Реестр убытков.
Ночью российские силы выпустили почти 500 дронов и 40 ракет, нанося удары по населенным пунктам и энергетической инфраструктуре, чтобы оставить украинцев без света. Если ваше жилье пострадало от обстрела, подать заявление на компенсацию или жилищный сертификат можно через сервис еВосстановление в приложении Дия или в ЦНАПе. Об этом напомнили в Дия.

Порядок действий:

  1. Фиксируете повреждения в ЦНАПе или через Дия — Сервисы — еВосстановление.
  2. Подаете заявление.
  3. Ожидаете решения.
  4. Получаете компенсацию или жилищный сертификат.

Кроме того, рекомендуется подать информацию о потерях в международный Реестр убытков в Гааге, чтобы задокументировать разрушения и убытки для мирового сообщества. Сюда можно сообщать о:

  • смерти близкого члена семьи,
  • серьезных телесных повреждениях,
  • повреждении или уничтожении жилья,
  • повреждении или уничтожении нежилого недвижимого имущества,
  • потере жилья или места проживания.

война реестр ущерба єВідновлення

Лента новостей

Блоги
Публикации
