Як оформити компенсацію за пошкоджене житло під час обстрілів – пояснення
15:41, 27 грудня 2025
Українці можуть отримати виплати або житловий сертифікат через єВідновлення та міжнародний Реєстр збитків.
Уночі російські сили випустили майже 500 дронів та 40 ракет, завдаючи ударів по населених пунктах і енергетичній інфраструктурі, щоб залишити українців без світла. Якщо ваше житло постраждало від обстрілу, подати заяву на компенсацію або житловий сертифікат можна через сервіс єВідновлення у застосунку Дія або у ЦНАПі. Про це нагадали в Дії.
Порядок дій:
- Фіксуєте пошкодження в ЦНАПі або через Дія — Сервіси — єВідновлення.
- Подаєте заяву.
- Очікуєте на рішення.
- Отримуєте компенсацію або житловий сертифікат.
Крім того, рекомендується подати інформацію про втрати у міжнародний Реєстр збитків у Гаазі, щоб задокументувати руйнування та збитки для світової спільноти. Сюди можна повідомляти про:
- смерть близького члена сім’ї,
- серйозні тілесні ушкодження,
- пошкодження або знищення житла,
- пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна,
- втрату житла або місця проживання.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.