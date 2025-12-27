  1. В Україні

Як оформити компенсацію за пошкоджене житло під час обстрілів – пояснення

15:41, 27 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Українці можуть отримати виплати або житловий сертифікат через єВідновлення та міжнародний Реєстр збитків.
Як оформити компенсацію за пошкоджене житло під час обстрілів – пояснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уночі російські сили випустили майже 500 дронів та 40 ракет, завдаючи ударів по населених пунктах і енергетичній інфраструктурі, щоб залишити українців без світла. Якщо ваше житло постраждало від обстрілу, подати заяву на компенсацію або житловий сертифікат можна через сервіс єВідновлення у застосунку Дія або у ЦНАПі. Про це нагадали в Дії.

Порядок дій:

  1. Фіксуєте пошкодження в ЦНАПі або через Дія — Сервіси — єВідновлення.
  2. Подаєте заяву.
  3. Очікуєте на рішення.
  4. Отримуєте компенсацію або житловий сертифікат.

Крім того, рекомендується подати інформацію про втрати у міжнародний Реєстр збитків у Гаазі, щоб задокументувати руйнування та збитки для світової спільноти. Сюди можна повідомляти про:

  • смерть близького члена сім’ї,
  • серйозні тілесні ушкодження,
  • пошкодження або знищення житла,
  • пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна,
  • втрату житла або місця проживання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

війна реєстр збитків єВідновлення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Роман Маселко vs дисциплінарний інспектор: палата ВРП відмовила у стягненні для судді Гляня у справі БЕБ

Член ВРП Роман Маселко різко розкритикував суддю Олексія Гляня за ігнорування підсудності у справі БЕБ і запропонував застосувати до нього догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу.

ВРП вирішує питання арешту судді Токмакової через ДТП з двома неповнолітніми: текстова трансляція

ВРП розглядає подання заступника Генпрокурора про надання згоди на утримання судді Алли Токмакової під домашнім арештом.

В Україні пропонують оновити закони та прибрати застарілі адміністративні одиниці

У Раді зареєстрували законопроєкт, який уточнює межі територіальних громад і районів, ліквідує старі категорії населених пунктів та чітко визначає повноваження органів місцевого самоврядування на всій території громади.

У Раді пропонують врегулювати права та гарантії для працівників військових адміністрацій

Працівники військових адміністрацій населених пунктів можуть отримати чіткий правовий статус і соціальні гарантії, що дозволить забезпечити ефективну роботу тимчасових органів під час воєнного стану.

Обіцяв, що «не доживе до Нового року» і погрожував гранатою — суддя з Києва звернулася до ВРП

Суддя Деснянського районного суду Києва Оксана Гринчак повідомила про дві спроби тиску з боку відповідача, який погрожував їй смертю та підривом гранати.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]