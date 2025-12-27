Як оформити компенсацію за пошкоджене житло під час обстрілів – пояснення

Українці можуть отримати виплати або житловий сертифікат через єВідновлення та міжнародний Реєстр збитків.

Уночі російські сили випустили майже 500 дронів та 40 ракет, завдаючи ударів по населених пунктах і енергетичній інфраструктурі, щоб залишити українців без світла. Якщо ваше житло постраждало від обстрілу, подати заяву на компенсацію або житловий сертифікат можна через сервіс єВідновлення у застосунку Дія або у ЦНАПі. Про це нагадали в Дії.

Порядок дій:

Фіксуєте пошкодження в ЦНАПі або через Дія — Сервіси — єВідновлення. Подаєте заяву. Очікуєте на рішення. Отримуєте компенсацію або житловий сертифікат.

Крім того, рекомендується подати інформацію про втрати у міжнародний Реєстр збитків у Гаазі, щоб задокументувати руйнування та збитки для світової спільноти. Сюди можна повідомляти про:

смерть близького члена сім’ї,

серйозні тілесні ушкодження,

пошкодження або знищення житла,

пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна,

втрату житла або місця проживання.

