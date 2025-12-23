  1. Публикации
Обещал, что «не доживет до Нового года» и угрожал гранатой — судья из Киева обратилась в ВСП

15:40, 23 декабря 2025
Судья Деснянского районного суда Киева Оксана Гринчак сообщила о двух попытках давления со стороны ответчика, угрожавшего ей смертью и подрывом гранаты.
23 декабря 2025 года Высший совет правосудия рассмотрел два сообщения судьи Деснянского районного суда города Киева Гринчак Оксаны Ивановны о вмешательстве в деятельность судьи в связи с осуществлением правосудия.

Обстоятельства дела:

В сообщениях от 20 и 29 октября 2025 года судья Оксана Гринчак указала на агрессивное поведение ответчика в гражданском деле о взыскании задолженности. Ответчик дважды врывался в служебный кабинет судьи Оксаны Гринчак.

15 октября 2025 года ответчик зашел в кабинет судьи и агрессивно заявил, что воевал 6 лет и не будет платить разным компаниям. Он угрожал стать «врагом» судьи в случае открытия исполнительного производства, заявил, что убил сотни людей, а также что судья «не доживет до Нового года».

28 октября 2025 года ответчик снова ворвался в кабинет судьи, размахивая руками, призывал ее «на смерть», заявил, что никакие деньги уже не помогут, и намекал на возможность подрыва гранаты. Сотрудник службы судебной охраны вывел его из помещения.

Кроме того, ответчик является участником других дел в этом же суде, что позволяет ему беспрепятственно передвигаться по помещению суда.

В сообщениях о вмешательстве в деятельность судьи в связи с осуществлением правосудия судья Оксана Гринчак также отметила, что поскольку ответчик представился военнослужащим и угрожал смертью, подрывом гранаты, а также заявлял, что судья становится его «врагом», которых он убивает, она воспринимает эти угрозы как реальные.

К сообщениям судьей были приложены видеозаписи инцидентов и распечатка состояния рассмотрения дел с участием ответчика. Судья просила проверить действия на признаки преступлений по ч. 1 ст. 376 и ч. 1 ст. 377 УК Украины (угроза или насилие в отношении судьи).

По этим фактам Деснянской окружной прокуратурой г. Киева 3 ноября 2025 года внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 376 УК Украины.

По результатам рассмотрения указанных сообщений ВСП решил обратиться в Офис Генерального прокурора с просьбой предоставить информацию о раскрытии и расследовании уголовного правонарушения в уголовном производстве, внесенном в ЕРДР по части 1 статьи 376 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность судебных органов), по фактам, изложенным в сообщениях судьи.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

