Обіцяв, що «не доживе до Нового року» і погрожував гранатою — суддя з Києва звернулася до ВРП

Суддя Деснянського районного суду Києва Оксана Гринчак повідомила про дві спроби тиску з боку відповідача, який погрожував їй смертю та підривом гранати.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

23 грудня 2025 року Вища рада правосуддя розглянула два повідомлення судді Деснянського районного суду міста Києва Гринчак Оксани Іванівни про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя.

Обставини справи:

У повідомленнях від 20 та 29 жовтня 2025 року суддя Оксана Гринчак вказала на агресивну поведінку відповідача у цивільній справі про стягнення заборгованості.

Відповідач двічі увірвався до службового кабінету судді Оксани Гринчак.

15 жовтня 2025 року відповідач зайшов до кабінету судді та агресивно заявив, що воював 6 років і не платитиме різним компаніям. Він погрожував стати «ворогом» судді у разі відкриття виконавчого провадження, заявив, що вбив сотні людей, а також що суддя «не доживе до Нового року».

28 жовтня 2025 року відповідач знову увірвався до кабінету судді, розмахуючи руками, закликав її «на смерть», заявив, що ніякі гроші вже не допоможуть, та натякав на можливість підриву гранати. Працівник служби судової охорони вивів його з приміщення.

Крім того, відповідач є учасником інших справ у цьому ж суді, що дозволяє йому безперешкодно пересуватися приміщенням суду.

У повідомленнях про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя суддя Оксана Гринчак також зазначила, що оскільки відповідач представився військовослужбовцем і погрожував смертю, підривом гранати та заявляв, що суддя стає його «ворогом», яких він вбиває, вона сприймає ці погрози як реальні.

До повідомлень суддею додано відеозапис інцидентів та роздруківку стану розгляду справ за участю відповідача . Суддя просила перевірити дії на ознаки злочинів за ч. 1 ст. 376 та ч. 1 ст. 377 КК України (погроза або насильство щодо судді).

За цими фактами Деснянською окружною прокуратурою м. Києва 3 листопада 2025 року внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 376 КК України.

За результатами розгляду зазначених повідомлень ВРП вирішила звернутися до Офісу Генерального прокурора з проханням надати інформацію про розкриття та розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за частиною 1 статті 376 Кримінального кодексу України (втручання в діяльність судових органів), за фактами, викладеними в повідомленнях судді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.