Передача автомобиля для ВСУ без подписи собственника не означает выбытия имущества: правовая оценка Верховного Суда

Выбывает ли имущество из владения, если акт приема-передачи не подписан собственником — позиция Верховного Суда.

Верховный Суд, рассматривая дело № 906/974/24, сформулировал принципиальную правовую позицию относительно последствий подписания акта приема-передачи имущества лицом, которое не является собственником либо его уполномоченным представителем.

Суд пришел к выводу, что при таких обстоятельствах имущество не считается выбывшим из владения собственника, а сам акт не порождает правовых последствий.

В то же время Верховный Суд уточнил, какой способ судебной защиты является надлежащим в подобных правоотношениях, и частично изменил решения судов предыдущих инстанций.

Обстоятельства дела

Региональный ландшафтный парк «Краматорский» обратился в хозяйственный суд с иском к Воинской части, требуя:

признать противоправным и отменить акт приема-передачи транспортного средства от 10.03.2022;

обязать ответчика вернуть автомобиль Mitsubishi L200, который находился в пользовании Парка.

Иск был мотивирован тем, что передача автомобиля для нужд Вооруженных Сил Украины была оформлена с нарушением Закона «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения». В частности, акт приема-передачи был подписан не собственником имущества и не его уполномоченным представителем, без решения компетентного органа и без согласования с Донецкой областной военной администрацией как органом, осуществляющим полномочия собственника коммунального имущества.

Суды первой и апелляционной инстанций поддержали позицию истца, признали спорный акт недействительным и обязали Воинскую часть вернуть транспортное средство.

Позиция Верховного Суда

Пересматривая дело в кассационном порядке, Верховный Суд согласился с выводом о том, что спорный акт приема-передачи не соответствует требованиям закона, поскольку:

он не был подписан уполномоченным лицом от имени собственника имущества;

Парк владел автомобилем лишь на праве оперативного управления и не имел полномочий самостоятельно распоряжаться им;

отсутствовали предусмотренные законом решения и согласования относительно принудительного отчуждения либо передачи имущества.

В то же время Верховный Суд сделал важное уточнение относительно правовых последствий такого акта. ВС указал, что акт, не подписанный собственником либо его законным представителем, не может порождать прав и обязанностей и не является надлежащим основанием для перехода имущества. При отсутствии надлежащим образом оформленного акта не возникает и оснований считать, что имущество выбыло из владения и пользования собственника.

С учетом этого Верховный Суд пришел к выводу, что признание такого акта противоправным и его отмена не являются необходимыми и не приводят к восстановлению нарушенных прав, поскольку акт с самого начала не создавал юридических последствий. В этой части иск был заявлен с ненадлежащим способом судебной защиты.

Относительно возврата имущества

Вместе с тем Верховный Суд оставил в силе решения судов предыдущих инстанций в части возложения на Воинскую часть обязанности вернуть транспортное средство Парку.

Ссылаясь на практику Большой Палаты Верховного Суда (постановление от 23.11.2021 по делу № 359/3373/16-ц), Суд подчеркнул разграничение:

права владения как юридического титула, принадлежащего собственнику либо законному владельцу;

фактического владения как реального контроля над вещью.

Поскольку право собственности на автомобиль не перешло к государству, а Парк оставался законным владельцем и пользователем имущества на праве оперативного управления, у него возникло право требовать возврата транспортного средства от лица, которое фактически им пользуется без надлежащего правового основания.

Вывод для практики

Постановление Верховного Суда имеет существенное значение для правоприменения, особенно в условиях военного положения. Суд четко указал:

Имущество не считается выбывшим из владения собственника, если акт приема-передачи не подписан собственником либо его уполномоченным представителем.

Такой акт не создает юридических последствий, поэтому его оспаривание путем признания противоправным и отмены может быть ненадлежащим способом защиты.

В то же время законный владелец имеет право требовать возврата имущества от лица, которое фактически им владеет без надлежащего правового основания.

Эта позиция уточняет баланс между формальными требованиями к оформлению передачи имущества и эффективными способами судебной защиты прав собственников и законных владельцев.

