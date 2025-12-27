Передача автомобіля для ЗСУ без підпису власника не означає вибуття майна: правова оцінка Верховного Суду

Чи вибуває майно з володіння, якщо акт приймання-передачі не підписаний власником — позиція Верховного Суду.

Верховний Суд, розглядаючи справу № 906/974/24, сформулював принципову правову позицію щодо наслідків підписання акта приймання-передачі майна особою, яка не є власником або його уповноваженим представником.

Суд дійшов висновку, що за таких обставин майно не вважається таким, що вибуло з володіння власника, а сам акт не породжує правових наслідків.

Водночас Верховний Суд уточнив, який спосіб судового захисту є належним у подібних правовідносинах, і частково змінив рішення судів попередніх інстанцій.

Обставини справи

Регіональний ландшафтний парк «Краматорський» звернувся до господарського суду з позовом до Військової частини, вимагаючи:

визнати протиправним та скасувати акт приймання-передачі транспортного засобу від 10.03.2022;

зобов’язати відповідача повернути автомобіль Mitsubishi L200, який перебував у користуванні Парку.

Позов мотивувався тим, що передача автомобіля для потреб Збройних Сил України була оформлена з порушенням Закону «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану». Зокрема, акт приймання-передачі був підписаний не власником майна і не його уповноваженим представником, без рішення компетентного органу та без погодження з Донецькою обласною військовою адміністрацією як органом, що здійснює повноваження власника комунального майна.

Суди першої та апеляційної інстанцій підтримали позицію позивача, визнали спірний акт недійсним і зобов’язали Військову частину повернути транспортний засіб.

Позиція Верховного Суду

Переглядаючи справу в касаційному порядку, Верховний Суд погодився з висновком про те, що спірний акт приймання-передачі не відповідає вимогам закону, оскільки:

він не був підписаний уповноваженою особою від імені власника майна;

Парк володів автомобілем лише на праві оперативного управління і не мав повноважень самостійно розпоряджатися ним;

відсутні передбачені законом рішення та погодження щодо примусового відчуження або передачі майна.

Водночас Верховний Суд зробив важливе уточнення щодо правових наслідків такого акта. ВС зазначив, що акт, не підписаний власником або його законним представником, не може породжувати прав та обов’язків і не є належною підставою для переходу майна. За відсутності належно оформленого акта не виникає й підстав вважати, що майно вибуло з володіння та користування власника.

З огляду на це Верховний Суд дійшов висновку, що визнання такого акта протиправним та його скасування не є необхідним і не призводить до відновлення порушених прав, оскільки акт із самого початку не створював юридичних наслідків. У цій частині позов було заявлено з неналежним способом судового захисту.

Щодо повернення майна

Разом із тим Верховний Суд залишив у силі рішення судів попередніх інстанцій у частині зобов’язання Військової частини повернути транспортний засіб Парку.

Посилаючись на практику Великої Палати Верховного Суду (постанова від 23.11.2021 у справі № 359/3373/16-ц), Суд наголосив на розмежуванні:

права володіння як юридичного титулу, що належить власнику або законному володільцю;

фактичного володіння як реального контролю над річчю.

Оскільки право власності на автомобіль не перейшло до держави, а Парк залишався законним володільцем і користувачем майна на праві оперативного управління, у нього виникло право вимагати повернення транспортного засобу від особи, яка фактично ним користується без належної правової підстави.

Висновок для практики

Постанова Верховного Суду має суттєве значення для правозастосування, особливо в умовах воєнного стану. Суд чітко вказав:

Майно не вважається таким, що вибуло з володіння власника, якщо акт приймання-передачі не підписаний власником або його уповноваженим представником.

Такий акт не створює юридичних наслідків, тому його оскарження шляхом визнання протиправним і скасування може бути неналежним способом захисту.

Водночас законний володілець має право вимагати повернення майна від особи, яка фактично ним володіє без належної правової підстави.

Ця позиція уточнює баланс між формальними вимогами до оформлення передачі майна та ефективними способами судового захисту прав власників і законних володільців.

