В Днепропетровской области 59 лицам продали водительские удостоверения на спецтехнику

Правоохранители задержали организаторов, которые за взятки выдавали удостоверения без обучения и экзаменов.

В Днепропетровской области полиция задержала трех жителей региона, которые организовали незаконную схему выдачи удостоверений на управление сельскохозяйственной и специальной техникой. За взятки они оформляли документы без фактического обучения и сдачи экзаменов. Об этом сообщили в ГУНП Днепропетровской области.

К преступной схеме были причастны действующий и бывший сотрудники Госпродпотребслужбы и преподаватель государственного вуза. После прохождения обучения организаторы требовали неправомерную выгоду за успешную сдачу экзаменов и получение удостоверений тракториста-машиниста, а также за регистрацию техники. Экзамены фактически проводились без присутствия кандидатов, а в случае отказа платить – создавали искусственные препятствия или не допускали к сдаче.

Во время следственных действий правоохранители задокументировали многочисленные факты получения взяток. Установлено 59 человек, которые заплатили за положительный результат.

В июле 2025 года организатора и исполнителей задержали по ст. 208 УПК Украины. Во время обысков в местах работы и проживания фигурантов изъяты значительные суммы наличных в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи, печати, бланки документов, удостоверения и медицинские справки.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

