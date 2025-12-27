  1. В Украине

В Днепропетровской области 59 лицам продали водительские удостоверения на спецтехнику

15:05, 27 декабря 2025
Правоохранители задержали организаторов, которые за взятки выдавали удостоверения без обучения и экзаменов.
В Днепропетровской области 59 лицам продали водительские удостоверения на спецтехнику
Фото: dp.npu.gov.ua
В Днепропетровской области полиция задержала трех жителей региона, которые организовали незаконную схему выдачи удостоверений на управление сельскохозяйственной и специальной техникой. За взятки они оформляли документы без фактического обучения и сдачи экзаменов. Об этом сообщили в ГУНП Днепропетровской области.

К преступной схеме были причастны действующий и бывший сотрудники Госпродпотребслужбы и преподаватель государственного вуза. После прохождения обучения организаторы требовали неправомерную выгоду за успешную сдачу экзаменов и получение удостоверений тракториста-машиниста, а также за регистрацию техники. Экзамены фактически проводились без присутствия кандидатов, а в случае отказа платить – создавали искусственные препятствия или не допускали к сдаче.

Во время следственных действий правоохранители задокументировали многочисленные факты получения взяток. Установлено 59 человек, которые заплатили за положительный результат.

В июле 2025 года организатора и исполнителей задержали по ст. 208 УПК Украины. Во время обысков в местах работы и проживания фигурантов изъяты значительные суммы наличных в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи, печати, бланки документов, удостоверения и медицинские справки.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

взятка водительские права Днепр

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

ВСП решает вопрос ареста судьи Токмаковой из-за ДТП с двумя несовершеннолетними: текстовая трансляция

ВСП рассматривает представление заместителя Генпрокурора о предоставлении согласия на содержание судьи Аллы Токмаковой под домашним арестом.

В Украине предлагают обновить законы и убрать устаревшие административные единицы

В Раде зарегистрировали законопроект, который уточняет границы территориальных общин и районов, ликвидирует старые категории населенных пунктов и чётко определяет полномочия органов местного самоуправления на всей территории общины.

В Раде предлагают урегулировать права и гарантии для работников военных администраций

Работники военных администраций населённых пунктов могут получить чёткий правовой статус и социальные гарантии, что позволит обеспечить эффективную работу временных органов в условиях военного положения.

Обещал, что «не доживет до Нового года» и угрожал гранатой — судья из Киева обратилась в ВСП

Судья Деснянского районного суда Киева Оксана Гринчак сообщила о двух попытках давления со стороны ответчика, угрожавшего ей смертью и подрывом гранаты.

БП ВС признала обоснованным отказ в допуске к конкурсу на должность судьи из-за справки о несудимости, сформированной на один день раньше установленной даты

Кандидату без судимости, с полным пакетом документов и в пределах сроков отказали в допуске к конкурсу на должность судьи: как процедура победила содержание.

