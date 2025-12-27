На Дніпропетровщині 59 особам продали водійські посвідчення на спецтехніку

Правоохоронці затримали організаторів, які за хабарі видавали посвідчення без навчання та іспитів.

Фото: dp.npu.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дніпропетровській області поліція затримала трьох мешканців регіону, які організували незаконну схему видачі посвідчень на керування сільськогосподарською та спеціальною технікою. За хабарі вони оформлювали документи без фактичного навчання та складання іспитів. Про це повідомили в ГУНП Дніпропетровської області.

До злочинної схеми були причетні діючий та колишній співробітники Держпродспоживслужби та викладач державного вишу. Після проходження навчання організатори вимагали неправомірну вигоду за успішне складання іспитів і отримання посвідчень тракториста-машиніста, а також за реєстрацію техніки. Іспити фактично проводилися без присутності кандидатів, а у разі відмови платити – створювали штучні перешкоди або не допускали до складання.

Під час слідчих дій правоохоронці задокументували численні факти отримання хабарів. Встановлено 59 осіб, які заплатили за позитивний результат.

У липні 2025 року організатора та виконавців затримали за ст. 208 КПК України. Під час обшуків у місцях роботи та проживання фігурантів вилучено значні суми готівки в національній та іноземній валюті, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи, печатки, бланки документів, посвідчення та медичні довідки.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.