  1. В Україні

На Дніпропетровщині 59 особам продали водійські посвідчення на спецтехніку

15:05, 27 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правоохоронці затримали організаторів, які за хабарі видавали посвідчення без навчання та іспитів.
На Дніпропетровщині 59 особам продали водійські посвідчення на спецтехніку
Фото: dp.npu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дніпропетровській області поліція затримала трьох мешканців регіону, які організували незаконну схему видачі посвідчень на керування сільськогосподарською та спеціальною технікою. За хабарі вони оформлювали документи без фактичного навчання та складання іспитів. Про це повідомили в ГУНП Дніпропетровської області.

До злочинної схеми були причетні діючий та колишній співробітники Держпродспоживслужби та викладач державного вишу. Після проходження навчання організатори вимагали неправомірну вигоду за успішне складання іспитів і отримання посвідчень тракториста-машиніста, а також за реєстрацію техніки. Іспити фактично проводилися без присутності кандидатів, а у разі відмови платити – створювали штучні перешкоди або не допускали до складання.

Під час слідчих дій правоохоронці задокументували численні факти отримання хабарів. Встановлено 59 осіб, які заплатили за позитивний результат.

У липні 2025 року організатора та виконавців затримали за ст. 208 КПК України. Під час обшуків у місцях роботи та проживання фігурантів вилучено значні суми готівки в національній та іноземній валюті, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи, печатки, бланки документів, посвідчення та медичні довідки.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

хабар посвідчення водія Дніпро

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВРП вирішує питання арешту судді Токмакової через ДТП з двома неповнолітніми: текстова трансляція

ВРП розглядає подання заступника Генпрокурора про надання згоди на утримання судді Алли Токмакової під вартою.

В Україні пропонують оновити закони та прибрати застарілі адміністративні одиниці

У Раді зареєстрували законопроєкт, який уточнює межі територіальних громад і районів, ліквідує старі категорії населених пунктів та чітко визначає повноваження органів місцевого самоврядування на всій території громади.

У Раді пропонують врегулювати права та гарантії для працівників військових адміністрацій

Працівники військових адміністрацій населених пунктів можуть отримати чіткий правовий статус і соціальні гарантії, що дозволить забезпечити ефективну роботу тимчасових органів під час воєнного стану.

Обіцяв, що «не доживе до Нового року» і погрожував гранатою — суддя з Києва звернулася до ВРП

Суддя Деснянського районного суду Києва Оксана Гринчак повідомила про дві спроби тиску з боку відповідача, який погрожував їй смертю та підривом гранати.

ВП ВС визнала правильною відмову в допуску до конкурсу на посаду судді через витяг про несудимість, сформований на день раніше встановленої дати

Кандидату без судимості, з повним пакетом документів і в межах строків відмовили у допуску до конкурсу на посаду судді: як процедура перемогла зміст.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]