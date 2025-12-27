Когда лучше ужинать, чтобы не набирать вес: ученые назвали оптимальное время
Многие люди откладывают ужин «на потом» — до завершения рабочего дня, домашних дел и времени с семьей. Однако ученые предупреждают: поздний прием пищи может негативно влиять на обмен веществ, уровень сахара в крови и накопление жира, даже если сама еда является полезной.
Об этом сообщает издание Health со ссылкой на исследования в сфере хронобиологии — науки, изучающей влияние биологических ритмов на организм человека.
Почему важно не только что мы едим, но и когда
По словам специалистов, человеческий организм живет по внутренним биологическим часам. Они регулируют сон, гормональный фон, обмен веществ и реакцию на пищу в течение суток.
Это означает, что один и тот же ужин может по-разному влиять на организм в зависимости от времени, когда его съесть.
Что показали исследования
В рамках одного из экспериментов 20 здоровых молодых людей дважды получали одинаковый ужин:
- один раз в 18:00;
- второй раз — в 22:00.
Результат оказался показательным:
- после позднего ужина уровень сахара в крови был выше и дольше оставался повышенным;
- сжигание жиров замедлялось, что создавало предпосылки для набора веса.
Другое исследование показало, что вечером повышается уровень мелатонина — гормона сна. В этот период организм хуже справляется с регуляцией глюкозы, поэтому после еды уровень сахара может резко повышаться.
Поздний ужин = больше голода и меньше сожженных калорий
Ученые также установили, что люди, которые ужинают поздно:
- испытывают более сильное чувство голода;
- сжигают меньше калорий;
- имеют изменения на клеточном уровне, которые способствуют накоплению жира.
Иными словами, организм в вечерние часы больше настроен на сохранение энергии, а не на ее расходование.
Так когда же лучше ужинать?
Хотя исследования проводились в лабораторных условиях и в течение относительно короткого времени, большинство специалистов сходятся во мнении:
- оптимальное время для ужина — за 3–4 часа до сна,
- лучше до 19:00–20:00, особенно если вы ложитесь спать рано.
Это дает организму возможность:
- стабилизировать уровень сахара в крови;
- запустить ночные процессы восстановления;
- избежать перегрузки пищеварительной системы.
Таким образом, поздний ужин — это не просто вопрос привычки или расписания. Время приема пищи напрямую влияет на метаболизм, гормональный баланс и риск набора веса. Поэтому, если есть возможность, стоит переносить основной вечерний прием пищи на более раннее время — организм за это «поблагодарит».
