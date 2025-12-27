Когда лучше ужинать, чтобы не набирать вес: ученые назвали оптимальное время

Ужин после 21:00 может вредить здоровью: ученые назвали лучший время для последнего приема пищи.

Многие люди откладывают ужин «на потом» — до завершения рабочего дня, домашних дел и времени с семьей. Однако ученые предупреждают: поздний прием пищи может негативно влиять на обмен веществ, уровень сахара в крови и накопление жира, даже если сама еда является полезной.

Об этом сообщает издание Health со ссылкой на исследования в сфере хронобиологии — науки, изучающей влияние биологических ритмов на организм человека.

Почему важно не только что мы едим, но и когда

По словам специалистов, человеческий организм живет по внутренним биологическим часам. Они регулируют сон, гормональный фон, обмен веществ и реакцию на пищу в течение суток.

Это означает, что один и тот же ужин может по-разному влиять на организм в зависимости от времени, когда его съесть.

Что показали исследования

В рамках одного из экспериментов 20 здоровых молодых людей дважды получали одинаковый ужин:

один раз в 18:00;

второй раз — в 22:00.

Результат оказался показательным:

после позднего ужина уровень сахара в крови был выше и дольше оставался повышенным;

сжигание жиров замедлялось, что создавало предпосылки для набора веса.

Другое исследование показало, что вечером повышается уровень мелатонина — гормона сна. В этот период организм хуже справляется с регуляцией глюкозы, поэтому после еды уровень сахара может резко повышаться.

Поздний ужин = больше голода и меньше сожженных калорий

Ученые также установили, что люди, которые ужинают поздно:

испытывают более сильное чувство голода;

сжигают меньше калорий;

имеют изменения на клеточном уровне, которые способствуют накоплению жира.

Иными словами, организм в вечерние часы больше настроен на сохранение энергии, а не на ее расходование.

Так когда же лучше ужинать?

Хотя исследования проводились в лабораторных условиях и в течение относительно короткого времени, большинство специалистов сходятся во мнении:

оптимальное время для ужина — за 3–4 часа до сна,

лучше до 19:00–20:00, особенно если вы ложитесь спать рано.

Это дает организму возможность:

стабилизировать уровень сахара в крови;

запустить ночные процессы восстановления;

избежать перегрузки пищеварительной системы.

Таким образом, поздний ужин — это не просто вопрос привычки или расписания. Время приема пищи напрямую влияет на метаболизм, гормональный баланс и риск набора веса. Поэтому, если есть возможность, стоит переносить основной вечерний прием пищи на более раннее время — организм за это «поблагодарит».

