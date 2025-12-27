Коли найкраще вечеряти, щоб не набирати вагу: вчені назвали оптимальний час
Багато людей відкладають вечерю «на потім» — до завершення робочого дня, домашніх справ і часу з родиною. Однак вчені застерігають: пізній прийом їжі може негативно впливати на обмін речовин, рівень цукру в крові та накопичення жиру, навіть якщо сама їжа є корисною.
Про це повідомляє видання Health із посиланням на дослідження у сфері хронобіології — науки, що вивчає вплив біологічних ритмів на організм людини.
Чому важливо не лише що ми їмо, а й коли
За словами фахівців, людський організм живе за внутрішнім біологічним годинником. Він регулює сон, гормональний фон, обмін речовин і реакцію на їжу протягом доби.
Це означає, що та сама вечеря може по-різному впливати на організм залежно від часу, коли її з’їсти.
Що показали дослідження
У межах одного з експериментів 20 здорових молодих людей двічі отримували однакову вечерю:
- один раз о 18:00;
- другий раз — о 22:00.
Результат виявився показовим:
- після пізньої вечері рівень цукру в крові був вищим і довше залишався підвищеним;
- спалювання жирів сповільнювалося, що створює передумови для набору ваги.
Інше дослідження показало, що ввечері зростає рівень мелатоніну — гормону сну. У цей період організм гірше справляється з регуляцією глюкози, тому після їжі рівень цукру може різко підскакувати.
Пізня вечеря = більше голоду і менше спалених калорій
Науковці також встановили, що люди, які вечеряють пізно:
- відчувають сильніший голод;
- спалюють менше калорій;
- мають зміни на клітинному рівні, які сприяють накопиченню жиру.
Інакше кажучи, організм у вечірні години більше налаштований на збереження енергії, а не на її витрачання.
То коли ж краще вечеряти?
Хоча дослідження проводилися в лабораторних умовах і протягом відносно короткого часу, більшість фахівців сходяться на думці:
- оптимальний час для вечері — за 3–4 години до сну,
- краще до 19:00–20:00, особливо якщо ви лягаєте спати рано.
Це дає організму змогу:
- стабілізувати рівень цукру в крові;
- запустити нічні процеси відновлення;
- уникнути перевантаження травної системи.
Отже, пізня вечеря — це не просто питання звички чи розкладу. Час прийому їжі безпосередньо впливає на метаболізм, гормональний баланс і ризик набору ваги. Тож, якщо є можливість, варто переносити основний вечірній прийом їжі на більш ранній час — організм за це «подякує».
