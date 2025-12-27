  1. Суспільство

Коли найкраще вечеряти, щоб не набирати вагу: вчені назвали оптимальний час

15:59, 27 грудня 2025
Вечеря після 21:00 може шкодити здоров’ю: вчені назвали найкращий час для останнього прийому їжі.
Багато людей відкладають вечерю «на потім» — до завершення робочого дня, домашніх справ і часу з родиною. Однак вчені застерігають: пізній прийом їжі може негативно впливати на обмін речовин, рівень цукру в крові та накопичення жиру, навіть якщо сама їжа є корисною.

Про це повідомляє видання Health із посиланням на дослідження у сфері хронобіології — науки, що вивчає вплив біологічних ритмів на організм людини.

Чому важливо не лише що ми їмо, а й коли

За словами фахівців, людський організм живе за внутрішнім біологічним годинником. Він регулює сон, гормональний фон, обмін речовин і реакцію на їжу протягом доби.

Це означає, що та сама вечеря може по-різному впливати на організм залежно від часу, коли її з’їсти.

Що показали дослідження

У межах одного з експериментів 20 здорових молодих людей двічі отримували однакову вечерю:

  • один раз о 18:00;
  • другий раз — о 22:00.

Результат виявився показовим:

  • після пізньої вечері рівень цукру в крові був вищим і довше залишався підвищеним;
  • спалювання жирів сповільнювалося, що створює передумови для набору ваги.

Інше дослідження показало, що ввечері зростає рівень мелатоніну — гормону сну. У цей період організм гірше справляється з регуляцією глюкози, тому після їжі рівень цукру може різко підскакувати.

Пізня вечеря = більше голоду і менше спалених калорій

Науковці також встановили, що люди, які вечеряють пізно:

  • відчувають сильніший голод;
  • спалюють менше калорій;
  • мають зміни на клітинному рівні, які сприяють накопиченню жиру.

Інакше кажучи, організм у вечірні години більше налаштований на збереження енергії, а не на її витрачання.

То коли ж краще вечеряти?

Хоча дослідження проводилися в лабораторних умовах і протягом відносно короткого часу, більшість фахівців сходяться на думці:

  • оптимальний час для вечері — за 3–4 години до сну,
  • краще до 19:00–20:00, особливо якщо ви лягаєте спати рано.

Це дає організму змогу:

  • стабілізувати рівень цукру в крові;
  • запустити нічні процеси відновлення;
  • уникнути перевантаження травної системи.

Отже, пізня вечеря — це не просто питання звички чи розкладу. Час прийому їжі безпосередньо впливає на метаболізм, гормональний баланс і ризик набору ваги. Тож, якщо є можливість, варто переносити основний вечірній прийом їжі на більш ранній час — організм за це «подякує».

продукти поради для здоров'я наука

