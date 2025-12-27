НАБУ опровергло информацию о якобы обысках у народного депутата Корявченкова

В бюро заявили, что никаких следственных действий в отношении парламентария пока не проводят.

Как ранее сообщалось, НАБУ разоблачило организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. Впоследствии в НАБУ заявили, что сотрудники УДО оказывают сопротивление детективам при осуществлении следственных действий в комитетах парламента.

На запросы СМИ в НАБУ ответили, что не проводят обыски у народного депутата Юрия Корявченкова.

«В ответ на многочисленные запросы СМИ сообщаем, что НАБУ и САП в настоящее время не проводят обыски у народного депутата Украины Юрия Корявченкова», – говорится в сообщении.

