НАБУ опровергло информацию о якобы обысках у народного депутата Корявченкова
14:53, 27 декабря 2025
В бюро заявили, что никаких следственных действий в отношении парламентария пока не проводят.
Как ранее сообщалось, НАБУ разоблачило организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. Впоследствии в НАБУ заявили, что сотрудники УДО оказывают сопротивление детективам при осуществлении следственных действий в комитетах парламента.
На запросы СМИ в НАБУ ответили, что не проводят обыски у народного депутата Юрия Корявченкова.
«В ответ на многочисленные запросы СМИ сообщаем, что НАБУ и САП в настоящее время не проводят обыски у народного депутата Украины Юрия Корявченкова», – говорится в сообщении.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.