НАБУ спростувало інформацію про нібито обшуки у народного депутата Корявченкова

У бюро заявили, що жодних слідчих дій щодо парламентаря наразі не проводять.

Як раніше повідомлялося, НАБУ викрило організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. Згодом в НАБУ заявили, що співробітники УДО чинять спротив детективам під час здійснення слідчих дій у комітетах парламенту.

На запити медіа в НАБУ відповіли, що не здійснює обшуків у народного депутата Юрія Корявченкова.

«У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП наразі не проводять обшуки у народного депутата України Юрія Корявченкова», – йдеться у повідомленні.

