  1. В Україні

НАБУ спростувало інформацію про нібито обшуки у народного депутата Корявченкова

14:53, 27 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У бюро заявили, що жодних слідчих дій щодо парламентаря наразі не проводять.
НАБУ спростувало інформацію про нібито обшуки у народного депутата Корявченкова
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомлялося, НАБУ викрило організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. Згодом в НАБУ заявили, що співробітники УДО чинять спротив детективам під час здійснення слідчих дій у комітетах парламенту.

На запити медіа в НАБУ відповіли, що не здійснює обшуків у народного депутата Юрія Корявченкова.

«У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП наразі не проводять обшуки у народного депутата України Юрія Корявченкова», – йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАБУ Верховна Рада України САП обшук

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВРП вирішує питання арешту судді Токмакової через ДТП з двома неповнолітніми: текстова трансляція

ВРП розглядає подання заступника Генпрокурора про надання згоди на утримання судді Алли Токмакової під вартою.

В Україні пропонують оновити закони та прибрати застарілі адміністративні одиниці

У Раді зареєстрували законопроєкт, який уточнює межі територіальних громад і районів, ліквідує старі категорії населених пунктів та чітко визначає повноваження органів місцевого самоврядування на всій території громади.

У Раді пропонують врегулювати права та гарантії для працівників військових адміністрацій

Працівники військових адміністрацій населених пунктів можуть отримати чіткий правовий статус і соціальні гарантії, що дозволить забезпечити ефективну роботу тимчасових органів під час воєнного стану.

Обіцяв, що «не доживе до Нового року» і погрожував гранатою — суддя з Києва звернулася до ВРП

Суддя Деснянського районного суду Києва Оксана Гринчак повідомила про дві спроби тиску з боку відповідача, який погрожував їй смертю та підривом гранати.

ВП ВС визнала правильною відмову в допуску до конкурсу на посаду судді через витяг про несудимість, сформований на день раніше встановленої дати

Кандидату без судимості, з повним пакетом документів і в межах строків відмовили у допуску до конкурсу на посаду судді: як процедура перемогла зміст.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]