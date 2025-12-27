  1. В Украине

Зеленский присвоил звание Героя Украины семерым военным, четырем — посмертно

14:47, 27 декабря 2025
Также государственными наградами отметили 289 защитников Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины семерым военнослужащим, из них четырем — посмертно. Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства.

В документах указано, что звания присвоены за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное служение украинскому народу.

Согласно указу №1003/2025, звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» посмертно присвоено подполковнику Александру Дроздецкому. Указом №1004/2025 такое же звание посмертно получил главный сержант Алексей Симоненко.

Указом №1005/2025 звание Героя Украины посмертно присвоено солдату Владиславу Степаненко, а указом №1006/2025 — младшему сержанту Андрею Пальоному.

В соответствии с указом №1007/2025, звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» присвоено старшему сержанту Мирону Черноволу. Указом №1008/2025 отмечен полковник Геннадий Куцый, а указом №1009/2025 — полковник Максим Ярош.

Кроме того, указом №1002/2025 от 26 декабря Президент наградил государственными наградами 289 защитников Украины, из них 38 — посмертно. Военнослужащие награждены за личное мужество, проявленное при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное выполнение воинского долга.

Защитники получили награду Президента «Крест боевых заслуг», ордена Богдана Хмельницкого, «За мужество», Даниила Галицкого, а также медали «За военную службу Украине», «Защитнику Отечества» и «За спасенную жизнь».

