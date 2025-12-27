  1. В Україні

Зеленський присвоїв звання Героя України сімом військовим, чотирьом — посмертно

14:47, 27 грудня 2025
Також державними нагородами відзначили 289 захисників України.
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України сімом військовослужбовцям, із них чотирьом — посмертно. Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави.

У документах зазначено, що звання присвоєні за особисту мужність і героїзм, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане служіння українському народові.

Згідно з указом №1003/2025, звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» посмертно присвоєно підполковнику Олександру Дроздецькому. Указом №1004/2025 таке ж звання посмертно отримав головний сержант Олексій Симоненко.

Указом №1005/2025 звання Героя України посмертно присвоєно солдату Владиславу Степаненку, а указом №1006/2025 — молодшому сержанту Андрію Пальоному.

Відповідно до указу №1007/2025, звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» присвоєно старшому сержанту Мирону Черноволу. Указом №1008/2025 відзначено полковника Геннадія Куцого, а указом №1009/2025 — полковника Максима Яроша.

Крім того, указом №1002/2025 від 26 грудня Президент відзначив державними нагородами 289 захисників України, з них 38 — посмертно. Військовослужбовців нагороджено за особисту мужність, проявлену під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.

Оборонці отримали відзнаку Президента «Хрест бойових заслуг», ордени Богдана Хмельницького, «За мужність», Данила Галицького, а також медалі «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни» та «За врятоване життя».

військові указ Володимир Зеленський

Стрічка новин

