У Києві 17 листопада змінять маршрути тролейбусів через ремонт на Братиславській

23:29, 16 листопада 2025
Тролейбуси №№ 37, 37-А курсуватимуть за новими маршрутами, запустять автобус 37-ТР.
Фото: vechirniy.kyiv.ua
У понеділок, 17 листопада, з 10:00 до 16:00 у Києві через дорожні роботи на вулиці Братиславській зміняться маршрути тролейбусів №№ 37 і 37-А. Про це повідомили в КМДА.

У цей період тролейбуси курсуватимуть так:

  • № 37: від вулиці Милославської до станції метро «Дарниця» через вулиці Радунську (від Милославської), Рональда Рейгана, проспекти Червоної Калини, Воскресенський, Георгія Нарбута, Андрія Малишка до станції метро «Дарниця»; у зворотному напрямку — через проспект Броварський, проспект Георгія Нарбута, проспект Воскресенський, проспект Червоної Калини, вулиці Олександри Екстер, Лісківську, Радунську до вулиці Милославської.
  • № 37-А: від вулиці Миколи Закревського (Поліклініка) до вулиці Милославської через вулиці Олександри Екстер, Миколи Закревського, Костянтина Данькевича, проспект Червоної Калини, вулиці Олександри Екстер, Лісківську, Радунську до Милославської; у зворотному напрямку — через вулиці Радунську, Лісківську, Олександри Екстер до Миколи Закревського (Поліклініка). На інформаційних табло тролейбусів указуватиметься маршрут 37-АК.

Для зручності пасажирів із 10:00 до 16:00 від вулиці Милославської до станції метро «Лісова» за маршрутом тролейбуса № 37 організують тимчасовий автобусний маршрут № 37-ТР.

