В Киеве 17 ноября изменят маршруты троллейбусов из-за ремонта на Братиславской

23:29, 16 ноября 2025
Троллейбусы №№ 37, 37-А будут курсировать по новым маршрутам, запустят автобус 37-ТР.
Фото: vechirniy.kyiv.ua
В понедельник, 17 ноября, с 10:00 до 16:00 в Киеве из-за дорожных работ на улице Братиславской изменятся маршруты троллейбусов №№ 37 и 37-А. Об этом сообщили в КГГА.

В этот период троллейбусы будут курсировать так:

  • № 37: от улицы Милославской до станции метро «Дарница» через улицы Радунскую (от Милославской), Рональда Рейгана, проспекты Красной Калины, Воскресенский, Георгия Нарбута, Андрея Малышко до станции метро «Дарница»; в обратном направлении — через проспект Броварской, проспект Георгия Нарбута, проспект Воскресенский, проспект Красной Калины, улицы Александры Экстер, Лесковскую, Радунскую до улицы Милославской.
  • № 37-А: от улицы Николая Закревского (Поликлиника) до улицы Милославской через улицы Александры Экстер, Николая Закревского, Константина Данькевича, проспект Красной Калины, улицы Александры Экстер, Лесковскую, Радунскую до Милославской; в обратном направлении — через улицы Радунскую, Лесковскую, Александры Экстер до Николая Закревского (Поликлиника). На информационных табло троллейбусов будет указан маршрут 37-АК.

Для удобства пассажиров с 10:00 до 16:00 от улицы Милославской до станции метро «Лесная» по маршруту троллейбуса № 37 организуют временный автобусный маршрут № 37-ТР.

