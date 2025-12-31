  1. В Україні

Зеленський звільнив Руслана Магомедова з посади голови Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку

17:13, 31 грудня 2025
Він був призначений на цю посаду 23 лютого 2021 року.
Зеленський звільнив Руслана Магомедова з посади голови Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку
Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Магомедова з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Про це йдеться в указі №1018/2025.

«Звільнити Магомедова Руслана Садрудиновича з посади Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», — вказується в документі.

Як відомо, Руслана Магомедова було призначено очільником НКЦПФР 23 лютого 2021 року.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

