Зеленский уволил Руслана Магомедова с должности председателя Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Магомедова с должности председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Об этом говорится в указе №1018/2025.

«Уволить Магомедова Руслана Садрудиновича с должности Председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку», — указывается в документе.

Как известно, Руслан Магомедов был назначен главой НКЦБФР 23 февраля 2021 года.

