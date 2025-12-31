  1. В Украине

Зеленский уволил Руслана Магомедова с должности председателя Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

17:13, 31 декабря 2025
Он был назначен на эту должность 23 февраля 2021 года.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Магомедова с должности председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Об этом говорится в указе №1018/2025.

«Уволить Магомедова Руслана Садрудиновича с должности Председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку», — указывается в документе.

Как известно, Руслан Магомедов был назначен главой НКЦБФР 23 февраля 2021 года.

