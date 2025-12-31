Володимир Зеленський привітав українців із прийдешнім Новим роком

Президент підкреслив, що цей рік став можливим завдяки нашим захисникам.

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Новим роком.

Він наголосив, що ще один рік минає, виборений відданістю, стійкістю та щоденною працею громадян, і став можливим завдяки українським захисникам, які боронять свободу й гідність.

Глава держави підкреслив важливість єдності, спільної дії та людяності, а також збереження пам’яті, досвіду, надії та віри.

Зеленський зазначив, що Україна вірить у мир, бореться за нього і працює заради його досягнення, та побажав співвітчизникам миру в новому році.

«Ще один рік минає, виборений відданістю й стійкістю, принциповістю та щоденною працею українців.

Цей рік став можливим завдяки нашим захисникам – тим, хто відстояв його не лише для України, а й для всіх, хто цінує свободу та гідність.

Далі разом йдемо з тим, що нас тримає: досвідом і пам’яттю, рідним словом, надією та вірою. Беремо із собою здатність до спільнодії і людяність – те, що попри все.

Віримо в мир, боремось за нього і працюємо заради цього.

З Новим роком, дорогі українці!» — написав Глава держави.

